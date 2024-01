El candidato a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guillermo Moreno, se pronunció este martes sobre su postura respecto al aborto, destacando que, aunque no se considera proaborto, cree que la ley debe contemplar situaciones excepcionales.

«Tú no puedes hacer una ley que respete la concepción de la vida, sin embargo, la ley no puede ser tan rígida que no pueda contemplar esas situaciones especiales en las cuales hay que tomar decisiones», dijo.

Moreno enfatizó la importancia de otorgar un margen de flexibilidad a la ley, especialmente en casos de riesgo para la vida de la madre.

En estas circunstancias, Moreno sostiene que tanto el médico como la mujer deben tener la posibilidad de decidir si el embarazo debe interrumpirse o continuar.

«Ese margen tiene que tenerlo la ley, que en caso de que haya riesgo de la vida de la madre, el médico tenga la posibilidad y la mujer poder decidir, en esa situación, si el embarazo hay que interrumpirlo o continuar «, manifestó.

Asimismo, abordó el tema de las violaciones, argumentando que imponer a una mujer que ha sido víctima de este crimen la obligación de llevar a término un embarazo sin su consentimiento es una violación de sus derechos.

Moreno cuestionó la legitimidad de una sociedad que impone esa carga a las mujeres que han sufrido violaciones.

«Toda la lógica jurídica desde los romanos se basan en un principio y situaciones excepcionales», precisó.

Moreno concluyó reiterando la importancia de que la ley tenga flexibilidad para abordar casos particulares y garantizar la protección de los derechos de las mujeres en situaciones difíciles.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Uno + Uno, que se transmite por TeleAntillas canal 2.