Gustavo Olivo Peña presenta su segundo libro de cuentos

“Desde un costado de la (des)memoria”, es el título del más reciente libro del periodista y escritor Gustavo Olivo Peña . Se trata de la segunda producción de cuentos de Olivo Peña, quien en esta ocasión estuvo acompañado de periodistas, escritores, profesionales universitarios y, como era de esperarse, de su esposa, hijas y otros familiares.

El director de la Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero, fue el prologuista del nuevo libro de Gustavo Olivo Peña.

El autor pretende conseguir una síntesis excepcional del libro, la expresión más general con el mínimo de palabras, dijo en las palabras centrales Peralta Romero.

“Unos lo intentan con cuatro palabras, como Cien años de soledad, unas veces el título se consigue en tres vocablos, tal los casos de Guerra y paz, Crimen y castigo y Residuos de sombras”, comentó, al leer algunos trozos del prólogo, el escritor Peralta Romero.

Con recursos lingüísticos indispensables en la literatura de creación y con historias referidas de acuerdo con la ortodoxia del cuento, Desde un costado de la (des)memoria recrea hechos propios de la época que le ha tocado vivir al autor, rescata tradiciones y leyendas de sus abuelos y aborda un realismo feroz con la conciencia literaria de Olivo Peña.

En la narrativa, insiste el prologuista, confluyen sus gustos y sus aptitudes creativas. Los personajes se expresan en tono coloquial y natural, en proporción con la condición social que ostentan, asegura.

En el texto, todas las historias enfocan al ser humano, al que vive para el bien y al que sirve de instrumento de la maldad. Un mal expresado en la violencia de Estado, la cual ha recurrido en el pasado reciente a la politización de militares y policías.