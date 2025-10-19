Gustavo Petro le responde a Donald Trump tras acusaciones de narcotráfico: «Usted es grosero e ignorante»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este sábado a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo calificó como “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de la ayuda financiera que Estados Unidos otorga a ese país para la lucha contra las drogas.

A través de su cuenta de X, Petro acusó a Trump de ser “grosero e ignorante con Colombia” e hizo referencia a la obra “Cien Años de Soledad” de Gabriel García Márquez.

“Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EE.UU., al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como sí lo hizo su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguro que algo aprenderá de la soledad”, escribió.

El mandatario colombiano también afirmó que, a diferencia de Trump, no maneja intereses económicos personales ni tiene vínculos con el narcotráfico.

«Yo no hago bussines , como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias», expresó.

Más temprano, Petro había señalado que Trump estaba “engañado por sus logias y asesores” y defendió su historial en la lucha contra el narcotráfico.

“El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia en el siglo XXI fue quien descubrió sus relaciones con el poder político del país. Ese fui yo”, afirmó, al tiempo que recomendó a Trump “leer bien a Colombia”.

¿Qué dijo Trump?

Horas antes, el presidente estadounidense aseguró, a través de su red social Truth Social, que Petro «incentiva la producción masiva de drogas y que “no hace nada para detenerla, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU.”.

“A partir de hoy, estos pagos dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”, sostuvo.