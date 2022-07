Gustavo Sánchez a Participación Ciudadana: “Dejen de estar hablando tanto disparates”

El vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, recomendó hoy a la organización no partidista Participación Ciudadana dejar de estar “hablando disparates”.

“Participación Ciudadana que lo someta, que tanto hablan disparates, que vayan entonces a los tribunales. Si ellos tienen más autoridad que el Ministerio Público”, dijo Sánchez.

“Participación Ciudadana que vaya y someta a quien tiene que someter, y se acabó, que dejen de estar hablando tanto disparates”, expresó.

Abordado por periodistas, Gustavo Sánchez aseguró además que los responsables en el sonado caso Medusa están siendo imputados y Danilo Medina no lo está.

“(…) Si no han imputado es porque no tiene responsabilidad en ese caso. Todos los responsables que tienen que ver con el expediente están imputados. Por lo tanto no creo que Participación Ciudadana se dirija a Danilo Medina”, puntualizó.

Danilo Medina (Foto archivo).

Declaraciones de Participación Ciudadana

El Movimiento Cívico no partidista, Participación Ciudadana, señaló que en los últimos días, la sociedad dominicana ha sido estremecida hasta sus cimientos por la publicación íntegra del expediente presentado por el Ministerio Público con el nombre de Operación Medusa.

“No podemos decir que estamos sorprendidos por el intrincado entramado de delincuencia que muestra el Ministerio Público en este expediente, ya que, tanto nuestra organización como muchos otros sectores de la sociedad civil y de la prensa de investigación, habíamos denunciado las públicas y evidentes anomalías que se estaban cometiendo en el mismo órgano creado por la Constitución de la República para trazar y ejecutar las políticas públicas contra el crimen, la delincuencia y cualquier clase de violación a las leyes, al tiempo de servir como sombrilla protectora de la ciudadanía”, añadió la institución.

PC agregó que innumerables solicitudes fueron hechas al entonces presidente Danilo Medina para que destituyera a Jean Alain Rodríguez y detuviera los desmanes que se denunciaban. Pero esos reclamos nunca fueron atendidos y; por el contrario, ese funcionario gozó de un apoyo incondicional, comprometiendo así la responsabilidad de las más altas autoridades de su gobierno.