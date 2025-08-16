Gustavo Talmaré, promesa del béisbol infantil, muere a los 14 años

Gustavo Talmaré, promesa del béisbol infantil, muere a los 14 años

La liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) expresó este sábado su profundo pesar por el fallecimiento del joven prospecto Gustavo Talmaré, de 14 años, quien se destacó como Jugador Más Valioso en la primera edición de la Serie del Caribe Kids 2024, celebrada en Panamá.

De manera extraoficial se ha ventilado que la causa de su muerte fue ahogamiento.

Valentín Contreras Núñez, miembro de LIDOM y coordinador del equipo quisqueyano en la Serie del Caribe Kids, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, lamentando la pérdida y recordando los momentos compartidos con el joven pelotero.

Gustavo Talmaré fue líder en jonrones (3), hits (8) y remolcadas (10) durante el torneo infantil internacional, consolidándose como una de las promesas más brillantes del béisbol dominicano.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.



