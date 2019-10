Guzbay NY retrata con humor realidad del inmigrante

Utilizando el humor como su base principal, la película “Guzbay New York” retrata el drama que viven muchos dominicanos en Estados Unidos, quienes se van con la maleta cargada de sueños y regresan con ella llena de desilusiones.

Aunque muchos corren con la suerte de cumplir con el gran “sueño americano”, la realidad es que miles viven una pesadilla, como fue el caso del personaje principal de esta película.

Aquiles Correa protagoniza este filme, que resalta por notables fallos, los cuales no hay que ser experto en cinematografía para notarlos.

Las escenas de la película se ven opacas y con falta de iluminación, la fotografía, la estética en sí careció de calidad.

Correa hace un esfuerzo por encarnar al dominicano que se va de su país en busca de un mejor futuro. Se destaca el trabajo del humorista entre los demás, pero también que pudo haberlo hecho mejor.

En esta producción, la cual contó con un presupuesto de 40 millones de pesos, actúa la cantante y actriz Brashell Santos, quien funge como la novia de Correa, quienes eran amigos desde pequeños y luego de 15 años nace el amor.

Nicolás Díaz “Margaro”, Héctor Sierra, Cristobalina Morel, Phillip Rodríguez, Pachuco y Rafael Bobadilla conforman el elenco de “Guzbay New York”, que a partir de mañana estará en los principales cines del país.

Víctor Reyes también tiene una breve intervención, pero como uno de sus famosos personajes.

Como comedia, logra su cometido, que es el de hacer reír al espectador, sobre todo Nicolás Díaz “Margaro” y Héctor Sierra, este dúo son una especie de los famosos Bobo y Tonto, con sus ocurrencias roban las carcajadas de todos, ya que hacen el papel de los típicos vagos del barrio, que hacen lo que sea para sobrevivir.

El filme, que tiene una duración de 98 minutos y distribuido por Caribbean Films, deja como mensaje que nunca es tarde para cumplir tus sueños y que siempre se puede volver a empezar.

Más de la película. Antes de iniciar la proyección de la película en Caribbean Cinemas de Downton Center, Tristán Desechenes, su productor ejecutivo, ofreció junto a parte de los actores, unas palabras a la audiencia en las que resaltó el trabajo del equipo y agradeció a todos los que aportaron para que este proyecto hoy fuera una realidad.