¿Ha crecido la deuda de los hogares dominicanos?

La prensa nacional y toda opinión generalizada, con mucha frecuencia aborda el tema de la deuda pública y lo hace porque es de interés para los agentes económicos, de la gente y de los propios hacedores de opinión, que observan que es un tema relevante y que preocupa a todo aquel vinculado con la carga financiera del Estado dominicano; sin embargo, lo propio no resulta con la deuda que contraen los hogares dominicanos y que en nada tiene que ver con la deuda per cápita que se suele ofrecer como dato de manera continua, derivado de la deuda pública total.

Por el nivel de difusión que tiene la deuda pública, es de conocimiento generalizado que su saldo ha crecido, tanto del sector centralizado, como la deuda consolidada. La primera, pasó de US$ 43,091 millones, septiembre de 2020 a US$54,721 millones en abril de 2023, para un crecimiento equivalente a US$ 11,630 millones, y la segunda, elevándose en igual tiempo de US$ 51,945 a US$ 71,944 millones, para un incremento de 19,999 millones. En términos relativos el aumento de la deuda es de un 26.9 % y de un 38.5 %, respectivamente.

Se podría afirmar, con poco riesgo a la equivocación, que el tema de la deuda pública es de mayor dominio público que la deuda de los hogares dominicanos. Abordar el endeudamiento de los hogares, debe considerar al menos los siguientes aspectos: que el nivel de la deuda de los hogares de alguna forma es una expresión del grado de bancarización de una economía, también, que el gasto agregado es influenciado por la deuda de los hogares, de la liquidez temporal de los deudores, de la exposición a riesgos y la propia estabilidad del sector bancario, que proviene de los hogares.

Además, que el crédito a los hogares le permite tener acceso a bienes y servicios que, de otra manera, ante la ausencia de liquidez, no podría permitirse, de igual forma, una merma en las oportunidades de inversión y la construcción de un historial crediticio que le serviría de base luego para ampliar su capacidad de endeudamiento.

Pero también, en contraposición, los hogares pueden encontrarse con cargas financieras que no le permita ahorrar y cubrir parte de sus gastos recurrentes y extraordinarios, de igual manera, pueden exponerse al sobreendeudamiento y a lazos de dependencia crediticia.

En la medida que otros colegas, profesionales y comunicadores examinen y opinen sobre la deuda de los hogares dominicanos, ayudaría a acércanos a la construcción de una cultura sobre el tema, colaborando por esa misma vía con las alertas tempranas a fin de evitar potenciales situaciones enojosas para la economía familiar y la estabilidad del sistema financiero dominicano.

El nivel del saldo de la deuda de los hogares dominicanos ha venido creciendo, como le ha acontecido también a la economía dominicana. Particularmente, a diciembre del año 2021, los hogares del país con acceso al crédito al sistema bancario nacional tenían crédito por un monto de RD$613,978 millones, creciendo en forma sostenida desde antes y entonces, hasta situarse a abril de 2023 en un valor de RD$ 774,461 millones, para una elevación de RD$ 160,483 millones, equivalente a una expansión nominal de un 26.1 %.

En términos de la participación del crédito a los hogares respecto al tamaño de la economía, tenemos que, al cierre del 2021 era de un 11.5 % del PIB y a abril de 2023 de 12.4 %, también del PIB, lo que significa un aumento de la deuda de los hogares dominicanos de 0.9 puntos porcentuales en los últimos 28 meses.

A precio constante de 2020, el valor real del crédito a los hogares le ha ocurrido lo propio, al pasar de RD$540,474 millones a diciembre de 2021 a RD$626,586 millones a abril de 2023, para un aumento de un 15.9 %.

Al medir la deuda de los hogares de la familia dominicana convertida a dólares estadounidense, encontramos que también se ha incrementado, al pasar de US$ 10,741 millones en el 2021 a US$ 14,174 millones a abril de 2023, indicativo de que ha crecido a una tasa de un 31,9 %.