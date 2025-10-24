¿Ha logrado Melissa afectar el servicio eléctrico en el país? Celso Marranzini responde

¿Ha logrado Melissa afectar el servicio eléctrico en el país? Celso Marranzini responde

Foto/Fuente externa

En medio de las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa -que podría convertirse en huracán durante el fin de semana-, el servicio eléctrico en República Dominicana se mantiene estable, afirmó este viernes el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini.

Indicó que más del 98 % de la demanda en Edenorte y Edesur ha sido suplida, lo que garantiza estabilidad en el servicio.

“La población puede tener seguridad de que va a tener energía en su casa”, expresó durante una entrevista en el programa El Día.

Marranzini reconoció que en algunos momentos las precipitaciones han provocado afectaciones puntuales.

Lea más: Juan Manuel Méndez expresa preocupación por comportamiento “errático” de Melissa: “En 20 años no había visto eso”

“Ha habido momentos que la lluvia ha sido de forma tal que ha inundado subestaciones, (pero) se ha resuelto rápidamente”, explicó.

El titular del CUED señaló que se han suspendido todos los trabajos de mantenimiento y construcción para concentrar el personal en la corrección de averías. Entre las zonas más afectadas mencionó el Gran Santo Domingo, La Romana, Baní y San Cristóbal, donde ya se han dado respuestas.

Destacó que la previsión previa a la temporada ciclónica ha sido clave en la rápida recuperación del servicio. “Esa ha sido una de las razones de la rápida recuperación”, puntualizó.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

¿Ha logrado Melissa afectar el servicio eléctrico en el país? Celso Marranzini responde
¿Ha logrado Melissa afectar el servicio eléctrico en el país? Celso Marranzini responde
24 octubre, 2025
Aumentan a tres los muertos en Haití por los efectos de Melissa
Aumentan a tres los muertos en Haití por los efectos de Melissa
24 octubre, 2025
¡Hoy risas y mañana lamento! Tras los teteos bajo lluvia, conozca los efectos que pudiera tener en la población la tormenta Melissa
¡Hoy risas y mañana lamento! Tras los teteos bajo lluvia, conozca los efectos que pudiera tener en la población la tormenta Melissa
24 octubre, 2025
Melissa se fortalece y amenaza a República Dominicana y Haití: último reporte del Centro Nacional de Huracanes
Melissa se fortalece y amenaza a República Dominicana y Haití: último reporte del Centro Nacional de Huracanes
24 octubre, 2025
Tormenta Melissa activa a las Fuerzas Armadas de rescate de República Dominicana
Tormenta Melissa activa a las Fuerzas Armadas de rescate de República Dominicana
24 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

País que gana la década que región podría perder

País que gana la década que región podría perder

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

La historia que se repite con cada tormenta

La historia que se repite con cada tormenta

Tormenta pausa agenda cultural en RD

Tormenta pausa agenda cultural en RD

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo