En medio de las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa -que podría convertirse en huracán durante el fin de semana-, el servicio eléctrico en República Dominicana se mantiene estable, afirmó este viernes el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini.

Indicó que más del 98 % de la demanda en Edenorte y Edesur ha sido suplida, lo que garantiza estabilidad en el servicio.

“La población puede tener seguridad de que va a tener energía en su casa”, expresó durante una entrevista en el programa El Día.

Marranzini reconoció que en algunos momentos las precipitaciones han provocado afectaciones puntuales.

“Ha habido momentos que la lluvia ha sido de forma tal que ha inundado subestaciones, (pero) se ha resuelto rápidamente”, explicó.

El titular del CUED señaló que se han suspendido todos los trabajos de mantenimiento y construcción para concentrar el personal en la corrección de averías. Entre las zonas más afectadas mencionó el Gran Santo Domingo, La Romana, Baní y San Cristóbal, donde ya se han dado respuestas.

Destacó que la previsión previa a la temporada ciclónica ha sido clave en la rápida recuperación del servicio. “Esa ha sido una de las razones de la rápida recuperación”, puntualizó.