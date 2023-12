Si aún no has comprado tus boletas para el concierto de la cantante Karol G en marzo de 2024, no te preocupes, el empresario artístico Gamal Haché anunció que habilitaron nuevas áreas para disfrutar de «Mañana Será Bonito Latam Tour».

«FELIZ NAVIDAD. Tenemos un regalo para tod@s ustedes», publicó en su cuenta de Instagram.

Las nuevas boletas estarán disponibles a partir de este martes a las 11:00 de la mañana a través de Uepa Tickets.

Karol G es una de las artistas más destacadas del género urbano, y sus canciones han sido un éxito a nivel mundial. Inició su carrera musical en 2012 y ha lanzado tres álbumes de estudio: «Unstoppable» (2017), «Ocean» (2019), «KG0516» (2021) y «Mañana Será Bonito» (2023).

Algunas de sus canciones más populares incluyen «Tusa», «Bichota», «Mamiii» y «TQG».

En República Dominicana, Karol G es una de las artistas más populares, y sus canciones se escuchan ampliamente en las radios y plataformas de streaming.

Lee más: Karol G tendrá una segunda función en RD