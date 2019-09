Cada vez contamos con menos metros disponibles y es muy común tener habitaciones compartidas para los chicos en casa. Esto no tiene por qué convertirse en un dolor de cabeza, pues podemos combinar gustos y personalidades diferentes sin morir en el intento.

Es importante que se les de participación a los chicos de lo que será su habitación, donde cada uno puede escoger un lado y decorarlo a su gusto, o bien que decidan un color o un tema base y solo dar acentos particulares a cada uno.

Blanco, crema, gris son neutros ideales para servir de lienzo y llevar color con las sábanas y ropa de cama o con el color y la forma de las camas. Si son ambos del mismo sexo puede resultar más sencillo, pues si escogen un tema común con las piezas decorativas se logra en cada lado una personalidad diferente.

En cuanto a la disposición de las camas, podemos colocarlas en las paredes laterales de manera que nos quede espacio en el centro o en cruz, logrando así unos metros de más. Las camas nido o las literas funcionan bien para espacios compartidos, y si prefieren un poco de privacidad, una cortina o biombo, quizás un estante, puede hacer de pared divisoria. Los muebles modulares actuales ocupan poco espacio y ayudan a crear espacios separados donde no los había.

La idea es que aunque compartan un espacio cada uno tenga su refugio personal, que escojan su ropa de cama, sus cuadros y accesorios en su mitad. Igualmente, cumplir con el orden y el respeto.

No olvides los espacios para guardar, cajones y armarios son necesarios y muy útiles, pues un espacio para dos es más difícil de mantener en orden. Las repisas estantes a la pared ayudan a dar estilo y mantener liberado el piso ganando unos metros más.

Cortinas, alfombras y cojines son sellos de color y personalidad, y con los detalles decorativos se logran grandes ideas creativas, así que a reunir esos chicos y hacer juntos un nuevo y divertido proyecto de compartir habitaciones.