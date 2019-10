Hablan los alcaldes: DIÁLOGO CON Rafa el Hidalgo ALCALDE MUNICIPIO AZUA

Grandes retos en Azua, un acueducto, bajar embarazos en adolescentes, extensión UASD, potenciar el turismo y empleos

“Es urgente que Gobierno dirija mirada hacia Azua”

Entre las prioridades más urgentes del municipio de Azua, al suroeste de República Dominicana sobresalen un acueducto, sacarla del primer lugar en embarazos de adolescentes, disminuir el alto porcentaje de desempleo entre jóvenes, así como despertar su potencial turístico.

Así lo plantea Rafael Hidalgo, alcalde de ese municipio, quien lleva 10 años al frente del gobierno local, en lo que resalta como su mayor logro el manejo adecuado de los residuos sólidos.

Para Hidalgo, el principal reto del municipio es la construcción o ampliación del acueducto, ya que la mitad de la población carece de agua potable.

Recuerda que el acueducto local fue construido hace más de 50 años, por lo que no responde al crecimiento de la población, además de que las tuberías están deterioradas por el tiempo.

Considera urgente que el Gobierno central asuma la construcción o ampliación del actual acueducto, ya que hay propuestas concretas sobre esa obra de vital interés.

Otro gran reto es la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ya que Azua cuenta con más de 10 mil jóvenes estudiando fuera de la localidad.

Esos estudiantes, dijo, se encuentran en Baní, Santo Domingo y San Pedro de Macorís, lo que demanda grandes sacrificios para sus familiares “que hacen malabares” para sustentar a sus hijos.

Deplora que se hayan construidos extensiones en Barahona, San Juan y Baní y Azua haya sido olvidada a pesar de estar ubicada en un lugar estratégico del Sur.

Apuesta al turismo. La potencialización del turismo es otro de los grandes desafíos de esa localidad, según Hidalgo, tras señalar que Azua está llena de hermosas playas y montañas desconocidas, micro climas variados, como el calor abrazador en la parte llana, pero un frío exquisito en los municipios de Guayabal, Padre Las Casas y Peralta.

Cita lugares tan hermosos como Playa Blanca y La Caobita, de las más visitadas, la histórica Tortuguero, así como la populosa Monte Río.

Estima que se debe incentivar a inversionistas para que visiten los lugares citados, tras señalar que Azua es la antesala de lo que sería el desarrollo de Bahía de Las Aguilas, Pedernales.

Embarazos. Agrega que alrededor del 60% de los jóvenes no tiene acceso al mercado laboral, un déficit que podría reducirse con el desarrollo del turismo y la diversificación de la producción agrícola.

Un problema que estremece el alma de la población es el alto índice de embarazo en adolescentes, en que Azua cuenta con el índice más alto en esa estadística fatal.

“Es una espiral que solamente genera pobreza, porque son niños y niñas criando niños y niñas, futuros hogares desintegrados, futuras enfermedades. Ese es un trofeo que no lo queremos en Azua”, alerta Hidalgo.

Estima que ese lastre tiene que llamar poderosamente a las autoridades de Salud Pública, de Educación y todas las instituciones del Estado, porque la situación no puede continuar.

Residuos sólidos. Expone que al llegar a la alcaldía Azua era un vertedero, pero que en tres meses logró eliminar los residuos que eran esparcidos por todas las calles y cañadas con graves daños a la salud y el medio ambiente de la localidad.

Durante la entrevista Hablan los Alcaldes, para este diario, Hidalgo sostuvo que además logró de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el respaldo para la apertura de un destino final de los residuos sólidos, casi regional, ya que en el lugar vierten cinco municipios y ocho distritos municipales.

Señala que con una donación en equipos pesados y asesoramiento técnico de la JiCA y de Dominicana Limpia, se encaminan a poseer uno de los mejores destinos de residuos sólidos de RD.

Indica que el programa Dominicana Limpia aportó RD$20 millones, de una partida de RD$40 millones, que han sido utilizados en la conversión de “botadero” a vertedero controlado, hasta el momento.

La JICA capacitó un equipo de técnicos azuanos durante tres meses en Japón, además de aportar RD$30 millones de pesos en equipos pesados, pero que actualmente evalúa un segundo aporte al proyecto a través de Fosamil (Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación) y Medio Ambiente.

Precisa se encamina a lo que será un verdadero relleno sanitario, para lo que se construyen las fosas en las que serán vertidos los residuos en un ambiente controlado, para luego proceder con la laguna para los lixiviados, además de las estructuras para la clasificación para que al relleno sólo vaya lo que no tiene ningún valor.

Dice que un equipo se encargará de la clasificación y determinará los residuos que pueden ser reutilizados y posteriormente comercializados, además de otros convertidos en productos útiles tanto para la mancomunidad de la provincia como para la población en general. Tiene como fecha para poner a funcionar el relleno a enero del próximo año, que también incluye el pesaje, construcción de una verja perimetral ecológica, en base a arboles.

El vertedero cuenta con unas 500 tareas, pero la cantidad utilizable es de 200, donde cuenta con una mina que ayuda bastante a la labor que de tratamiento y disposición de la basura.

Para la recolección de la basura en la ciudad la alcaldía cuenta con 17 camiones, pero que cuando asumió la administración apenas tenían cuatro.

“Hace años que en Azua no se observan los humos que se producían de manera constante, porque hemos estado trabajando en ambiente controlado en el vertedero, lo que se traduce en mejor salud para los ciudadanos”, apunta.

Cree que los municipios no se imaginan el valor sanitario y medioambiental de tener un vertedero que no emita humo, hedor y los lixiviados no vayan al subsuelo.

Asfalto. Hidalgo señala el asfaltado de diferentes calles en barrios del municipio con el aporte del material por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

Cita sectores como La Bombita, Los Agrónomos, Los Parceleros, partes del Quisqueya, El Caliche y el Concón, Buenos Aires, Las Marías, se encuentran en lista para ser intervenidos en los próximos días por el programa de asfaltado.

ZOOM

Otros logros

El alcalde de Azua destaca la construcción de plazas y parques importantes en la localidad, como las Plazas Enriquillo y Santomé y el parque Infantil en la Colonia Española, cuyos equipos fueron donado por la Fundación de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). Agradece al presidente de Refidomsa, Félix Jiménez, por la cooperación y porque ha contribuido con más de 100 obras similares en todo el país. También, el remozamiento de los parques históricos 19 de Marzo, el Central, y Los Parceleros. Asimismo, exhibe una serie de obras deportivas, como canchas, el mejoramiento de estadios, luminarias. Indica que todos los parques, plazas y calles cuentan con iluminación led, lo que contribuye con la seguridad ciudadana, reforzada con video cámara. Destaca el trabajo de recuperación de los espacios públicos, pero sin maltratos. Subraya limpieza de las cañadas y el engavionado para la protección de otras que se desbordaban en tiempo de lluvias fruto de la sedimentación. En otro caso, han trabajado en la construcción de muros sobre esas fuentes. De igual modo, “encachó” parte de la cañada El Muñeco, en el sector San Miguel.

LAS CIFRAS

8

Millones de pesos. Es el aporte que recibe el Ayuntamiento de Azua a través del Presupuesto Nacional. Racauda entre 800 mil y un millón de pesos al mes por cuenta propia. a pesar de los pocos recursos ha construido un mercado municipal con una inversión de RD$100 millones, aunque el 50% fue inyección del gobierno central a través de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial. Asimismo, En cuanto al cementerio, actualmente el cabildo construye la verja perimetral del camposanto en un área de 100 tareas de tierra donada por el Instituto para el Desarrollo del Sur (INDESUR).