Habrá lluvias moderadas a fuertes hoy



Hoy ocurrirán aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Espaillat, La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las lluvias estarán presentes en la mañana y la tarde, debido a la incidencia de una activa onda tropical y la permanencia de la vaguada sobre el territorio nacional.

En el Gran Santo Domingo habrá incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) emitió alerta verde para María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana, La Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional.