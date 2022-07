Hace 184 años se fundó la sociedad secreta La Trinitaria

Un día como hoy, pero de 1838, se fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria, formada por un grupo de jóvenes influenciados por Juan Pablo Duarte y las ideas de independizarnos de toda potencia extranjera.

Los nueve miembros fundadores fueron:

Juan Pablo Duarte

Juan Isidro Pérez

Pedro Alejandro Pina

Jacinto de la Concha

Félix María Ruiz

José María Serra

Benito González

Felipe Alfau

Juan Nepomuceno Ravelo.

El Juramento de los Trinitarios

“En nombre de la santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia en nombre de vuestro presidente, Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano, y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominara República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor, en cuartos encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. Mientras tanto seremos reconocidos los Trinitarios con las palabras sacramentales: DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. Así lo prometo ante Dios y ante el mundo; si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjuro y la traición si los vendo”.

Luego de suscrito el documento, con sangre sacada por cada uno de los firmantes de sus venas, Duarte continuó sometiendo a la aprobación de sus discípulos los demás pormenores del plan por él concebido.