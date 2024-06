Hacen aclaración sobre asesoría de Rafael Hidalgo a la Liga Municipal Dominicana

El secretario de comunicaciones del partido Justicia Social (JS), Glenn Davis, aclaró a través de un comunicado que el actual secretario de organización y alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, fue asesor de la Liga Municipal Dominicana en calidad de presidente de FEDOMU y cuando pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y no como miembro actual de Justicia Social.

Asimismo, reiteró que Hidalgo no aparece como incentivo a Justicia Social, por lo que el partido rechaza contundentemente “que se nos ponga en una posición de reparto, donde no existe.”

“El compañero Rafael Hidalgo allí aparece en su condición de ex presidente de FEDOMU y como ex titular de la Secretaría de Asuntos Municipales del PLD, función que no tiene hoy al pertenecer a Justicia Social. Además, como bien se conoce, forma parte de un consejo en el que hay expertos del PLD y de todos los partidos mayoritarios, donde también se encuentra Karen Ricardo, quien sustituyó a Julián Roa a su salida del PLD. Si quieren pueden auscultar más”, explicó.

De igual forma, recordó que una vez que Hidalgo fue electo como alcalde anunció que cesaba en sus anteriores funciones, y que en caso de que se necesitara de algún tipo de asesoría o consulta, lo haría de manera honorífica.

“Ni el PLD ni las cuentas que lo defienden pueden alegar ignorancia de esta situación, ya que es bien conocido por los partidos el funcionamiento interno y el manejo habitual de los procesos ya señalados”, añadió.

También, afirmó que, en el caso de Hidalgo, por haber sigo elegido alcalde municipal de Azua, fue enviada una comunicación solicitando la suspensión, reconociendo que no puede tener dos funciones a la vez.

Por último, y dadas las informaciones erróneamente compartidas por este medio, aclaró que el señor Héctor Rafael Gruñón Moronta no es miembro de JS, ya que es un ex alcalde del PRD, hoy miembro del PRM, y una personalidad del mundo municipal con varios libros publicados sobre el tema.

La aclaración se realiza tras una información difundida por un medio digital de circulación nacional donde hacen referencia a Rafael Hidalgo, alcalde del municipio de Azua, y una supuesta nómina de asesores de la Liga Municipal Dominicana.