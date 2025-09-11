Hacerte Ve’»: una seductora fusión entre Lena Dardelet y Seba Otero

Hacerte Ve’»: una seductora fusión entre Lena Dardelet y Seba Otero

La artista franco-dominicana Lena Dardelet se une al cantautor boricua Seba Otero en «HACERTE VE», un tema que combina el afrobeat contemporáneo con letras en francés y español, creando una atmósfera cálida, rítmica y coqueta.

La canción retrata el juego de miradas y palabras entre dos personas que se atraen, envuelta en una producción sonora que fluye entre el Caribe y África con una identidad global.

Grabada entre Santo Domingo y San Juan, «Hacerte Ve« cuenta con la producción músical y mezcla de Elliot Justo, y la masterización de Diego Raposo.

El resultado es un tema magnético donde las voces de Lena y Seba se entrelazan con naturalidad sobre una base rítmica envolvente.

El videoclip, rodado en el Callejón de la Loma, Cabarete, refleja el espíritu libre y atemporal de la canción – con una estética setentera y una narrativa visual orgánica, se nos presenta una historia de amor joven que apenas comienza, con la naturaleza rural del campo y la costa dominicana de fondo.

Lena Dardelet: un proyecto en evolución

Tras su último lanzamiento «TEN CUIDAO” junto a Inka, un mambo dominicano que celebra el poder femenino y reinterpreta la tradición de las peleas de gallos, Lena continúa consolidando una identidad artística firme y auténtica.

Sus recientes presentaciones en vivo y colaboraciones con marcas de moda dominicanas han ido revelando una etapa fresca, y creativa madura de su proyecto. 

«Hacerte Ve» está disponible en todas las plataformas digitales.

Ya salió la canción, aquí todos los enlaces para escucha: https://sym.ffm.to/hacerteve.

11 septiembre, 2025

