Hacia una economía descarbonizada

El termino en inglés “low-carbon economy” hace referencia a esas economías configuradas con fuentes de energía de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de dióxido de carbono (CO 2 ). El punto medio de estos sistemas implica la constante implementación de tecnologías que promuevan la eficiencia energética, bajas – o casi nulas- emisiones de CO 2 y la seguridad energética.

La ciencia ha sido clara al referir que el cambio climático deviene, entre otros elementos, principalmente por el aumento de la temperatura global en 1.5 oC. Este incremento ha sido causado esencialmente por la adición de emisiones antropogénicas de CO 2 y otros gases letales como el metano y el óxido nitroso (CH 4 y N 2 O, respectivamente). Los efectos de estos gases en la atmosfera provocan el desbalance del sistema climático, provocando fenómenos naturales de magnitudes nunca vistas.

El cambio climático supone no solo un reto, pero una amenaza inminente que promete empeorar la calidad de vida de todos los seres vivos. En esta ecuación de emisiones que provocan el cambio climático, los sistemas energéticos son responsables de dos tercios de las emisiones globales. En el caso del CO 2 , la Agencia Internacional de Energía (IEA) calculó que en 2018 las emisiones de este gas alcanzaron unas 33.1 GtCO 2 (giga- toneladas de dióxido de carbono), representando un incremento de un 1.7% con relación al año 2017. Traducido a concentración de CO 2 en la atmosfera, las últimas mediciones de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de los Estados Unidos (NOAA), estiman que se ha incrementado de 303 a 407.4 PPM (partes por millón), es decir 400 moléculas de CO 2 por cada millón de moléculas de aire, un 0.04% aproximadamente.