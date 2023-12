Un hacker de 18 años que filtró clips de un próximo juego de Grand Theft Auto (GTA) fue sentenciado a una orden hospitalaria indefinida.

Arion Kurtaj de Oxford, que es autista, fue un miembro clave de la banda internacional Lapsus$.

Los ataques de la pandilla a gigantes tecnológicos como Uber, Nvidia y Rockstar Games les costaron a las empresas casi 10 millones de dólares.

El juez dijo que las habilidades y el deseo de Kurtaj de cometer delitos cibernéticos significaban que seguía siendo un alto riesgo para el público.

Permanecerá en un hospital seguro de por vida a menos que los médicos consideren que ya no representa un peligro.

El tribunal escuchó que Kurtaj había sido violento mientras estaba bajo custodia y había docenas de informes de lesiones o daños a la propiedad.

Los médicos consideraron que Kurtaj no era apto para ser juzgado debido a su autismo severo, por lo que se pidió al jurado que determinara si cometió o no los presuntos actos, no si lo hizo con intenciones criminales.

Una evaluación de salud mental utilizada como parte de la audiencia de sentencia dijo que «siguió expresando la intención de volver al delito cibernético lo antes posible. Está muy motivado».

Se le dijo al jurado que mientras estaba en libertad bajo fianza por piratear Nvidia y BT/EE y bajo protección policial en un hotel Travelodge, continuó pirateando y llevó a cabo su pirateo más infame.

A pesar de que le confiscaron su computadora portátil, Kurtaj logró violar Rockstar, la compañía detrás de GTA, usando un Amazon Firestick, el televisor de su hotel y un teléfono móvil.

Kurtaj robó 90 clips del inédito y muy esperado Grand Theft Auto 6.

Irrumpió en el sistema de mensajería interno Slack de la compañía para declarar «si Rockstar no se comunica conmigo en Telegram dentro de 24 horas, comenzaré a publicar el código fuente».

Luego publicó los clips y el código fuente en un foro con el nombre de usuario TeaPotUberHacker.

Fue arrestado nuevamente y detenido hasta su juicio.