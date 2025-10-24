Hailey Bieber responde a las teorías que la acusan de ser una mujer transgénero

Hailey Bieber ha vuelto a dejar clara su posición frente a los comentarios malintencionados en redes sociales. En una reciente entrevista, la modelo explicó que no entiende por qué algunas personas consideran un insulto que se le diga que se parece a una mujer transgénero.

Para ella, ese tipo de comentarios solo refuerzan su admiración hacia la belleza y fortaleza de las personas trans, a quienes calificó como “algunas de las más hermosas del mundo”.

La modelo de 27 años hizo estas declaraciones durante un episodio del podcast In Your Dreams, conducido por el actor y comediante Owen Thiele, publicado el pasado viernes. En la conversación, Hailey abordó el tema con naturalidad y aseguró que nunca ha sentido la necesidad de defenderse de ese tipo de comentarios, pues no los percibe como una ofensa. “¿Por qué me sentiría insultada por esa etiqueta?”, preguntó, dejando claro que para ella el respeto hacia la identidad de género es incuestionable.

Bieber explicó que cuando alguien dice que parece una mujer trans, ella solo escucha a una persona diciendo que es hermosa. “No entiendo por qué eso sería un insulto”, afirmó, visiblemente desconcertada por la manera en que algunas personas en internet usan las comparaciones como herramienta de burla o desprecio.

Una postura de respeto y admiración hacia la comunidad trans

En el mismo episodio, la modelo y empresaria destacó que las mujeres y los hombres trans merecen el mismo nivel de respeto y admiración que cualquier otra persona. “Son algunos de los seres humanos más bellos que he visto”, expresó, añadiendo que su intención siempre ha sido promover la empatía y la aceptación en lugar del rechazo.

Sus palabras fueron recibidas positivamente por una gran parte de sus seguidores, quienes la elogiaron en redes sociales por su empatía y por no permitir que los ataques digitales definan su identidad. Muchos usuarios también resaltaron que Hailey ha mantenido una postura coherente y solidaria con la comunidad LGBTQ+, especialmente en momentos en los que el discurso de odio en línea ha aumentado.

Por otro lado, su mensaje también sirvió para desactivar a los llamados “trolls de internet”, quienes suelen utilizar las comparaciones con personas trans como una forma de insulto. “Parece que van a necesitar un nuevo ataque”, comentó entre risas durante la entrevista, dejando claro que no se dejará afectar por comentarios sin fundamento.

El apoyo constante de Hailey Bieber a los derechos LGBTQ+

No es la primera vez que Hailey Bieber se pronuncia a favor de la comunidad LGBTQ+. En 2023, la modelo fue una de las figuras públicas que firmó una carta abierta redactada por la organización GLAAD, dirigida a los directores ejecutivos de las principales plataformas digitales: Mark Zuckerberg (Meta), Elon Musk (X/Twitter), Neal Mohan (YouTube) y Shou Zi Chew (TikTok).

El documento pedía a las empresas que adoptaran medidas más firmes para reducir el odio, el acoso y la desinformación en línea hacia las personas LGBTQ+. La carta denunciaba el aumento de contenido dañino y de teorías conspirativas que ponían en riesgo la seguridad y la dignidad de esta comunidad en internet.