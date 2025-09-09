Haití aproximándose a una indefensión mayor

Haití aproximándose a una indefensión mayor

Ninguna fórmula para aglutinar una fuerza pacificadora internacional para Haití -preferiblemente en el marco de la ONU- ha prosperado hasta ahora para materializarse entre países que se dicen amigos de la nación en calamidad faltando pocas semanas para que los soldados de la asistencia (más simbólica que otra cosa) que ha prestado Kenia toquen retirada. Su ayuda no ha servido de mucho: rehúyen el fuego directo con los feroces bandoleros que dominan casi todo el territorio vecino y limitados a custodiar dependencias oficiales, a la defensiva y sin sufrir bajas, haciendo creer que están dispuestos a pelear y favorecidos para salvar el pellejo por la poca importancia que le asignan los insurrectos. Aunque Estados Unidos ha puesto énfasis en llamados a una acción colectiva de fuerza y socorros para restablecer el orden allí, persiste la renuencia a sumarse -al menos con financiamiento, vituallas, armas y tecnología- a una cruzada humanitaria para liberar a Haití de unos terroristas hasta ahora imbatibles.

Prudentemente, Washington preferiría que la actuación sobre el terreno de un país soberano y en condición fallida tenga el sello legitimador de una obra de la comunidad internacional y con aprobación mayoritaria de naciones que no requerirían el respaldo explícito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para integrarse y dar un paso al frente en el que China y Rusia ejercen un poder de veto sin importarles la desgracia haitiana. Tampoco les importa la exposición de República Dominicana a un desastre mayor por cercanía en adición a los perjuicios que le llegan desde hace tiempo con una escalada de gastos para la seguridad fronteriza y un desplazamiento migratorio irregular y desproporcionado hacia este lado de la isla. El agravamiento de la situación por una menor capacidad de sus autoridades de poner orden en Haití auguraría la intensificación de motivos de sus pobladores para ingresar al territorio nacional sobrepasando la capacidad económica, institucional y demográfica para asentarlos sin traumas ni daños a la convivencia. Una posible multiplicación acá de bolsones de miseria asociados a la exportación de agudos problemas sociales que caracterizan a Haití.

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

