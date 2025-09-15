Ataque de pandillas a vehículo blindado en Haití deja 2 policías heridos y 1 conductor muerto

  • A P
Ataque de pandillas a vehículo blindado en Haití deja 2 policías heridos y 1 conductor muerto

Varios hombres armados atacaron un vehículo blindado en una comunidad cerca de la capital de Haití, dejando a dos policías heridos y matando al conductor, informaron las autoridades el lunes.

El ataque ocurrió el fin de semana, en la antes pacífica comunidad agrícola de Kenscoff, que, en los últimos meses, ha sido atacada repetidamente por pandillas fuertemente armadas.

La policía dijo en un comunicado que los hombres armados lanzaron cócteles Molotov al vehículo blindado, que luego volcó en un barranco.

La policía haitiana ha combatido a las pandillas junto con la policía keniana que encabeza una misión respaldada por la ONU que comenzó hace más de un año.

El ataque se produce días después de que los grupos criminales arrasaron con un pequeño pueblo pesquero al norte de Puerto Príncipe, matando al menos a 40 personas, incluidas mujeres y niños, según autoridades locales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó ese ataque el sábado, diciendo que estaba “alarmado por los niveles de violencia que sacuden a Haití”, al tiempo que instaba a las autoridades haitianas “a garantizar que los responsables de estos y todos los demás abusos y violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia”.

También hizo un llamado a la comunidad internacional para ayudar a la fuerza multinacional con la logística, el personal y la financiación que requiere.

El lunes, el gobierno de Haití anunció la coordinación de una reunión urgente con altos funcionarios policiales y ordenó el despliegue de unidades especializadas a ciudades como Labodri, Arcahaïe y Cabaret tras la masacre de la semana pasada al norte de la capital.

El ataque en Cabaret desplazó a más de 2.900 personas, y un 70% huyó a la comunidad cercana de Arcahaïe, dijo el lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Más del 40% de los que se vieron obligados a abandonar sus hogares buscaron refugio en cuatro escuelas, dijeron las autoridades.

En general, la violencia de las pandillas ha desplazado a un récord de 1,3 millones de personas en toda Haití en los últimos años.

Gobierno de Haití anuncian medidas contra las bandas tras masacre de 42 personas
A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Ataque de pandillas a vehículo blindado en Haití deja 2 policías heridos y 1 conductor muerto
Ataque de pandillas a vehículo blindado en Haití deja 2 policías heridos y 1 conductor muerto
15 septiembre, 2025
Crisis en Haití: el impacto de la intervención internacional en la violencia
Crisis en Haití: el impacto de la intervención internacional en la violencia
14 septiembre, 2025
Pandillas asesinan a 42 personas al norte Haití
Pandillas asesinan a 42 personas al norte Haití
13 septiembre, 2025
Así cambió la vida en EE. UU. tras el 11-S: un antes y después histórico
Así cambió la vida en EE. UU. tras el 11-S: un antes y después histórico
11 septiembre, 2025
La OEA respalda nueva misión internacional para enfrentar crisis en Haití
La OEA respalda nueva misión internacional para enfrentar crisis en Haití
10 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo