El ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez aseguró este lunes que la crisis que atraviesa Haití, sólo tendrá una solución si la élite política, religiosa y empresarial del vecino país, logra ponerse de acuerdo, aunque misiones internacionales como las de Kenia, son necesarias como una primera medida.

“Lo único que puede ocurrir eventualmente y que deseamos que ocurra, es que las élites haitianas, ya sean políticas, religiosas, empresariales, académicas, se pongan de acuerdo en un plan nacional, en un proyecto de nación, es la única nación a largo plazo, pero para eso tú necesitas ahora mismo crear las condiciones necesarias para que exista orden en Haití”, indicó el Álvarez.

El canciller dominicano indicó que, si no se hace de esta manera, no existen condiciones para celebrarse elecciones, porque pudiera existir la amenaza de que las pandillas, (con el control casi absoluto de Haití), ejerzan su poder y puedan llegar al gobierno.

Haití urge una intervención internacional. FOTO FUENTE EXTERNA

“Mientras las pandillas tengan el poder que tienen actualmente, es imposible que puedan llevarse a cabo elecciones, ¿cómo lo vas a lograr? Lo que ocurría sería que las pandillas pondrían sus candidatos y lograrían por el control que tienen de cierto territorio, de que sus candidatos fueran al poder, imagínese lo que eso implicaría”, reseñó.

Durante una entrevista para el programa Uno+Uno, realizada por los periodistas Millizen Uribe y Adalberto Grullón, el funcionario aseguró que es del otro lado de la frontera donde está la solución para la profunda crisis que atraviesa el vecino país.

El canciller Roberto Álvarez fue entrevistado sobre la crisis en Haití por los periodistas Millizen Uribe y Adalberto Grullón. FOTO FUENTE EXTERNA

Las fricciones por la construcción del canal

En cuanto a la construcción del canal sobre el río Masacre, que elevó las tensiones entre ambos países a finales del año pasado, Roberto Álvarez indicó que continúan una comunicación fluida con Puerto Príncipe, aunque afirma que no se ha hecho con la mediación internacional, debido a que Haití se ha negado.

Esto en relación a las informaciones sobre el apoyo brindado por organismos internacionales como, la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Las autoridades haitianas no querían que fuera de una mediación con un organismo internacional, sino que fuera bilateral. A diferencia de lo que algunas personas creen, que lo han dicho por su cuenta, aquí no hay una mediación de la OEA en este momento, porque Haití no ha querido, nosotros no le tememos a ningún tipo de mediación, nosotros sabemos exactamente, cual es el derecho que tenemos nosotros los dominicanos en relación al flujo de las aguas en la cuenca de Dajabón (o Masacre) y estamos más que dispuestos a que se haga un estudio técnico a fondo”, indicó.

Haití vive actualmente una intensa jornada de manifestaciones y violencia que ha sido atizada por la supremacía de las bandas, que se han hecho con el control de cerca del 85% de Puerto Príncipe y otras zonas esenciales de la nación más pobre del continente.