Haití desmiente apresamiento de Smith Augustin en República Dominicana

  • EFE
Haití desmiente apresamiento de Smith Augustin en República Dominicana

El Consejo Presidencial de Transición (CTP) de Haití aseguró este miércoles que uno de sus miembros, Smith Augustin, «nunca ha sido detenido ni interrogado en la República Dominicana», con lo que desmiente informaciones que circulan en medios haitianos y de las que se han hecho eco publicaciones dominicanas.

«Su entrada fue autorizada por las autoridades dominicanas, a pesar del cierre temporal de la frontera, debido (su ingreso) a las relaciones de buena vecindad entre ambos países», afirmó el CPT en un comunicado.

Calificando las alegaciones de «infundadas», la presidencia haitiana subrayó que «estos rumores» han sido fabricados «por ciertas personalidades.

El miércoles 30 de julio Smith Augustin, miembro del CPT, realizó una visita personal a la vecina República Dominicana, «respetando los procedimientos diplomáticos y las aduanas fronterizas en vigor», dijo el comunicado.

El CPT, al condenar lo que considera «desinformación», señaló que esto trata de alimentar especulaciones malintencionadas en un clima político tenso.

Leer más: Intenso tiroteo cerca de la Embajada de Estados Unidos en Haití obliga a suspender operaciones oficiales

El Consejo Presidencial de Haití solicitó a los ciudadanos a que asuman su responsabilidad y se centren en lo que realmente está en juego, que es la seguridad, la estabilidad y la reconstrucción democrática.

Las publicaciones aseguran que Augustin entró a República Dominicana el 30 de julio por la ciudad fronteriza de Dajabón (noroeste), pero que no pasó los controles migratorios y se dirigió a Santiago (norte, segunda ciudad del país) y a Santo Domingo.

Asimismo, que una vez en la capital el alto cargo haitiano fue detenido durante varias horas en el consulado de su país en Santo Domingo, tras lo cual le fue entregado su pasaporte y regresó a Haití vía terrestre, saliendo por Dajabón.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Haití desmiente apresamiento de Smith Augustin en República Dominicana
Haití desmiente apresamiento de Smith Augustin en República Dominicana
7 agosto, 2025
Colgate-Palmolive informa la descontinuación voluntaria de Colgate Total Clean Mint en República Dominicana
Colgate-Palmolive informa la descontinuación voluntaria de Colgate Total Clean Mint en República Dominicana
7 agosto, 2025
Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres
Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres
7 agosto, 2025
Pese a debilidades, el país ha avanzado en democracia
Pese a debilidades, el país ha avanzado en democracia
7 agosto, 2025
Punta Bergantín: Impacto ambientales de baja intensidad
Punta Bergantín: Impacto ambientales de baja intensidad
7 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Bukele: ¿Qué pasará con “el dictador más cool” cuando ya no sea popular?

Bukele: ¿Qué pasará con “el dictador más cool” cuando ya no sea popular?

El país después del nuevo Código Penal

El país después del nuevo Código Penal

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El boche de Pacheco fue más que un boche

El boche de Pacheco fue más que un boche

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

La alegría de ver a los niños jugar

La alegría de ver a los niños jugar

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo