Haití, el narcotráfico y un gran dilema con EU

Las excelentes condiciones de expositor del presidente Luis Abinader, que como gobernante tiene además el bien ganado prestigio de estar repetidamente en disposición de responder preguntas periodísticas sin rehuir temas ni escatimar detalles, se extendió ayer ante sus anfitriones en el almuerzo del grupo de Comunicaciones Corripio sobre una variedad de temas de interés nacional contenidos en la doble página 8 y 9 de la presente edición. De ellos cabe resaltar en este corto espacio sus precisiones, oportunas y convincentes, de que lo arde en sus manos como problema con Haití no es la penetración, desbordada, irregular e ilegal de sus habitantes sino lo que lo que representa para la seguridad nacional el terror de las bandas que se imponen en la mayor parte de su territorio, del que -a nuestro juicio- solo falta que se apoderen de Puerto Príncipe por completo. Ahora mismo el 90% del sur haitiano cercano a República Dominicana, está en poder de las gavillas, según sus propias palabras.

De otro lado la fuerza expansiva del narcotráfico, interesado en la posición estratégica caribeña de este país, continúa de hazañas en hazañas al contrabandear, un reto que crucialmente las autoridades nacionales enfrentan infligiéndole derrotas sin dejar de ser uno de los mayores desafíos para el Estado por tratarse de una estructura mafiosa de inagotables recursos e ingenio que continuamente innova para burlar controles. El presidente Luis Abinader abordó además cautelosamente el caso decisivo y de gran trascendencia para el futuro inmediato de las exportaciones dominicanas y las reservas de divisas planteado por las ofensivas arancelarias de Estados Unidos y puso relieve e que en este momento República Dominicana busca entenderse con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la fijación definitiva de una tarifa aduanal para las mercancías de esta procedencia que por el momento solo llega a un 10% y que aun siendo onerosa parecería un mal menor para lo duro que EU está tratando al resto de los países. Opción: continuar negociaciones con los dedos cruzados y con aspiraciones a gestos de buena voluntad de la Casa Blanca que ya los ha habido.