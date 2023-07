Hay esperanza para Haití tras las declaraciones que dio este 5 de julio el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom). Dijo que Estados Unidos se comprometía a “ayudar al pueblo haitiano a dar forma a su futuro para restaurar el orden democrático”, una tarea que no será fácil.

Estados Unidos hizo un llamado este miércoles a la comunidad internacional para apoyar a Haití, sin comprometerse a liderar la fuerza de intervención que pide la ONU para este país asolado por la violencia.

El secretario de Estado, Antony Blinken, participó en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Trinidad y Tobago, de la que Haití es miembro, y sostuvo además una reunión con el primer ministro Ariel Henry.

“Estados Unidos apoya firmemente al pueblo haitiano en estos momentos tan difíciles”, dijo Blinken a Henry. Pero “es imperativo que la comunidad internacional se una para apoyar a Haití”.

Leer: Estados Unidos apoya la solicitud de Haití para enviar una fuerza especial al país

“Hay zonas donde la crisis alimentaria obliga a algunas familias a trasladarse. Sin embargo, la inseguridad sigue siendo el contexto o aspecto que más desplazamiento interno provoca en el país”, comenta Clifton Macenat, trabajador humanitario en Haití.

Haití: las calles del país caribeño se han convertido en el epicentro de las protestas que encienden y apagan constantemente. Archivo. Fuente externa

Asegurar la seguridad

El problema de seguridad haitiano ha metido a la comunidad internacional en un laberinto sin salida. Por un lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide la intervención de una fuerza de seguridad internacional, y por otro, Estados Unidos propone el reforzamiento de las fuerzas locales.

Sin olvidar que en este país las instituciones simplemente no funcionan, analiza para RFI el politólogo Joseph Harold Pierre: “Un Estado se define mínimamente por su capacidad de asegurarle la seguridad a los ciudadanos, y el Estado haitiano no puede dar seguridad a sí mismo, muchísimo menos a la población. Es triste decirlo, pero las grandes democracias, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, primero han formado las instituciones y luego vinieron las elecciones o vino la democracia, por lo que en el contexto haitiano no se puede imponer la inversa. O sea, no se puede hablar de democracia sin que previamente hayan existido instituciones en Haití”, explica.

¿Posibilidad de elecciones en Haití?

“Lo más importante en Haití ahora sería una intervención militar. Yo sé que eso no es posible por intereses estratégicos internacionales. Lo que nos queda es un reforzamiento a la Policía. Creo que eso sí es factible y es lo que estamos esperando”, añade el politólogo.

Los ciudananos haitianos son quienes pagan las consecuencias de la inestabilidad social y politica del país. Fuente externa

Es precisamente la cooperación con las fuerzas de seguridad haitianas lo que propone Estados Unidos, el único país que puede ayudar seriamente a Haití. Peter Hakim, de Diálogo Interamericano, estima que Estados Unidos busca ”conseguir un acuerdo mínimo, crear un gobierno interino”, lo que podría generar “una elección en un año, un año y medio”.

En Haití no se han realizado elecciones desde 2016. Ariel Henry, el actual primer ministro, ocupa el cargo tras la muerte del presidente Jovenel Moïse, asesinado en 2021. Henry ha pedido una intervención internacional desde hace casi un año, una propuesta que ha recibido el apoyo de la ONU, pero ningún país hasta ahora se ha declarado dispuesto a liderarla.