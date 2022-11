Guerra entre bandas, hambre, cólera, falta de combustible y ahora de oxígeno, son de las penurias que enfrenta Haití

Como resultado de la escasez de combustible o de la guerra de pandillas que bloquea Puerto Lafito, los hospitales públicos, privados y mixtos se hunden en una crisis multifacética cuyo resultado es incierto. En el hospital más grande del país, comúnmente conocido como hospital general, la escasez de oxígeno asoma en el horizonte, pacientes y profesionales de la salud, temiendo lo peor, cruzan los dedos.

«Han pasado dos semanas desde que el proveedor de cilindros de oxígeno para el hospital de la Universidad Estatal de Haití anunció el color. El equipo necesario para la producción de cilindros de oxígeno está bloqueado en el puerto de Lafito, pronto no podrá proporcionar oxígeno al hospital. «, confirmó la Dra. Jessie Colimon Adrien, en una entrevista con el diario Le Nouvelliste.

Precisa que por el momento el Hospital General cuenta con una cantidad de oxígeno para los pacientes. «La situación en una semana o dos será mucho más difícil según el proveedor de HUEH».

Haití

Una fuente contactada en el Hospital Universitario La Paix admite que la situación no es muy diferente. «Tenemos las mismas preocupaciones, cuando las botellas de oxígeno no están disponibles, son los hospitales públicos los que pagan el alto precio», sostiene esta fuente de la HUP.

Para los hospitales de la fundación Saint-Luc y Saint-Damien en Haití, la escasez de oxígeno corre el riesgo de convertirse en una consecuencia de la escasez de combustible. «Tenemos nuestros propios concentradores de oxígeno en nuestros hospitales, cuando tenemos mucha demanda, como fue el caso del Covid-19, requisamos cilindros de oxígeno, pero en tiempos normales, el oxígeno no es un problema», explica el director médico de la Saint-Damien, Dr. Marc Edson Augustin, antes de añadir que con la escasez de combustible que persiste en los hospitales de la organización Our Little Brothers and Sisters, Es posible que ya no puedan operar los concentradores de oxígeno.

Hospital en Haití

«Hoy, las horas de funcionamiento de nuestro concentrador de oxígeno se reducen debido a la escasez de combustible», dice.

Para los hospitales privados de la cadena de atención DASH, la situación es más tranquila. «Todas nuestras estructuras utilizan energía solar, por lo que la escasez de combustible no nos afecta directamente. Nuestros concentradores de oxígeno funcionan con normalidad, incluso nuestro quirófano depende de la energía solar», informa el Dr. Ronald Laroche.