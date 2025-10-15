Haití necesita hechos concretos para levantarse

La comunidad internacional no ha encontrado un camino que ponga fin al estado de caos, miseria, delincuencia y muerte en que se encuentra Haití, nuestra nación vecina.

Tampoco América Latina ha sido capaz de, en un ejercicio de cooperación horizontal, crear iniciativas a favor de la nación más pobre de la región.

Pero el Caribe, sí, el Caribe tan similar, tan cercano y con una historia tan común, no ha hallado una manera de promover una solución para que Haití salga del caos y del estado amorfo en que sufre.

Hasta ahora, sobre Haití solo ha habido palabras y más palabras. Pedidos y promesas.

Mientras, los haitianos no tienen para donde emigrar, porque casi todos los países de la región han cerrado sus puertas para ellos. Lo han hecho en el peor momento, con un egoísmo nacionalista que raya en la inhumanidad.

La situación de Haití y de los haitianos es dramática. Pandillas armadas, desafiantes, persecutoras de quienes allí van en ayuda, como médicos, misioneros y voluntarios en general. Hambre, falta de centros hospitalarios, de médicos y de medicamentos. Todo está trastornado, convulso, angustiante y una esperanza que apenas se ve.

Ahora nos llega la noticia, siempre desgarradora, de que el 51% de la población haitiana pasa hambre y está desnutrida, principalmente los infantes y los ancianos. Esta información tiene el aval y la credibilidad del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Todo debido a la prolongación de una crisis de años.

La comunidad internacional, América Latina, el Caribe, la República Dominicana, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos tienen que pasar de las palabras a los hechos, tienen que hacer algo más que las denuncias y las cuentas de los muertos, los heridos y los hambrientos.

La humanidad haitiana, digámoslo así, merece que cada país de la región haga un esfuerzo concreto a su favor, pero que sea algo más que hablar o levantar resoluciones y hacer planes que hasta la fecha se han quedado a medio camino, en el mejor de los casos.

Haití nos espera con una solidaridad real.