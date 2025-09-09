Nacional haitiana fallece de paro cardio-respiratorio en Centro de Retención de Haina

Una ciudadana haitiana en condición migratoria irregular, detenida en La Vega por unidades de control de la Dirección General de Migración (DGM), falleció este martes tras sufrir un paro cardio-respiratorio en el Centro de Retención de Haina, donde había sido trasladada para fines de procesamiento.

La señora Gedilia Lonzandieu, de 36 años, manifestó sentirse mal a su llegada al centro. Fue acompañada por su pareja hasta el dispensario médico, donde fue evaluada y orientada. Posteriormente se le ofrecieron alimentos y agua en el comedor.

Minutos después presentó crisis de ansiedad, palidez, sudoración y signos de deshidratación.

Fue atendida de inmediato por un equipo médico compuesto por tres doctores y un enfermero, quienes iniciaron maniobras de estabilización y preparaban su traslado al hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal. No obstante, la señora Lonzandieu falleció al momento de ser llevada hacia la ambulancia.

Lee más: Detienen a 87 haitianas embarazadas o en labor de parto en hospitales de República Dominicana


De acuerdo con el reporte del médico de turno, el diagnóstico preliminar fue de paro cardio-respiratorio de origen a investigar.

La Subdirección Regional de Investigaciones de la Policía Nacional en Haina, representada por el teniente Miguel A. Contreras Osoria, acudió al lugar y confirmó el deceso.

El cuerpo fue levantado con la autorización de la procuradora fiscal de San Cristóbal, Lic. Patricia Durán, y la médico legista forense Cándida Correa Mieses, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para los fines legales y de investigación correspondientes.

La Dirección General de Migración lamenta profundamente este acontecimiento y expresa su solidaridad con los familiares de la fallecida, reiterando su disposición de colaborar con las autoridades en todas las investigaciones que correspondan.

