Haitianos atacan los edificios de gobierno

Miles de manifestantes que buscan derrocar al presidente haitiano Jovenel Moïse atacaron el viernes negocios y edificios gubernamentales en todo Haití, provocando caos en las calles después de semanas de un cierre de servicios vitales que dañó aún más a la aquejada economía del país y tambaleó la ya endeble postura del presidente.

En la capital, Puerto Príncipe, cientos de opositores saquearon una estación policial utilizada por una unidad táctica especial, llevándose muebles de oficina, e incluso chalecos antibalas y municiones, a las calles del barrio pobre Cité Soleil. Una oficina de la empresa de alquiler de autos Avis y una sucursal de Western Union también fueron atacadas e incendiadas.

Varias casas en el barrio Delmas fueron incendiadas, y grupos de manifestantes arrojaron rocas contra la policía, que lanzó gas lacrimógeno. Una estación de radio en la ciudad de Jacmel reportó que el tribunal fue incendiado.

“Le decimos a la gente que vive en el área de Cité Soleil y al pueblo haitiano que se levante para derrocar a este gobierno porque el presidente Jovenel Moïse no hace nada por nosotros, sólo nos mata”, dijo el manifestante François Pericat. Agregó que la policía baleó de muerte a tres manifestantes.

Funcionarios del gobierno no respondieron de momento las peticiones de comentario. Otros manifestantes ondearon hojas verdes de palma como señal de que venían en paz.

Los líderes de la oposición juraron que no habrá paz hasta que renuncie Moïse, quien asumió la presidencia en 2017.

El senador opositor Youri Latortue dijo a Radio Caraibes que “si Jovenel no renuncia hoy, lo que le suceda no es responsabilidad nuestra”. “Se hará responsable a Jovenel Moïse de todo lo que suceda hoy en el país”, dijo. Durante meses, ha habido protestas en Haití.