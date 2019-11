Haitianos buscan atención médica en buque hospital de EEUU

Cientos de haitianos con diversos problemas de salud, desde diabetes hasta heridas de bala, formaron una fila el viernes con la esperanza de ser atendidos por el personal médico a bordo del buque hospital USNS Comfort de la Armada de Estados Unidos, el cual atracó en la capital Puerto Príncipe hace unos días como parte de su última parada de una misión médica de cinco meses.

El hospital flotante de la Armada estadounidense ha visitado Haití en seis ocasiones durante los últimos 10 años. Su misión más reciente se da en un momento crítico en el que protestas violentas y barricadas callejeras han ocasionado que varios hospitales del país se queden sin suministros médicos, lo que obligó a algunos de ellos a cerrar de manera temporal mientras los manifestantes siguen exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse.

Entre aquellos que esperaban recibir una atención médica gratuita se encontraba Miga Alfred, de 33 años, cuya beba de 3 meses tiene hidrocefalia. Las dos viven en la localidad costera de Jacmel, en el sur del país, y habían estado viajando desde las 4 de la madrugada.

“Con suerte, mi beba será atendida”, dijo Alfred mientras amamantaba a su única hija. Otras personas no fueron tan afortunadas. Esperando su turno en una fila de más de 100 personas, Mario Brega, de 35 años, dijo que tiene cáncer de próstata.

Era la segunda vez en esta semana que se formaba, luego de viajar durante más de seis horas en autobús desde el poblado sureño de Cavaillon.

“Esto me ha costado dinero, y no estoy seguro de que vaya a poder ver a un médico”, dijo, mientras la policía le decía que regresara a la fila, donde algunos se apiñaban debajo de unos paraguas y otros se ponían toallas en la cabeza para protegerse del intenso sol.

A bordo del buque, había un personal conformado por 900 personas, que incluía especialistas militares de Estados Unidos y voluntarios de organizaciones no gubernamentales, de acuerdo con la Armada estadounidense.

El equipo atendía a personas como Hilairesie Mondesir, de 68 años, quien dijo que no ha podido costear una consulta médica en más de una década.“Todo me duele”, dijo. “No me siento nada bien”.

El teniente comandante Gustavo Lores dijo que el equipo ha estado atendiendo toda clase de problemas de salud, incluidas enfermedades crónicas y lesiones en diabéticos. “Vemos la necesidad del país”, declaró.

La misión del barco en Haití concluye el 12 de noviembre. Antes ha estado en países de Centro y Sudamérica, y en otras naciones caribeñas.