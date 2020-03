Haitianos corren a buscar suministros

Pocas horas después del anuncio de las medidas de emergencia tomadas por el Gobierno de Haití al conocerse primeros contagios de coronavirus en el país, los haitianos se apresuraron ayer a los supermercados, gasolineras y bancos para conseguir suministros.

En el barrio de Pétion-ville, zona acomodada de Puerto Príncipe, se formaron filas a las puertas de los supermercados y, del mismo modo, había una notable afluencia de compradores en los mercadillos informales en los que se abastece la mayoría de la población. Las calles no comerciales de la capital haitiana estaban prácticamente vacías, aunque el tráfico de vehículos continuaba intenso en algunas zonas.

“Nuestra vida ha cambiado. No somos como antes. Pero ciertas valores no deben perderse”, dijo ayer el ministro de Comunicación, Pradel Henríquez, a propósito de nuevas maneras de vivir que se imponen con la llegada de la enfermedad.

Las escuelas y la mayoría de los comercios cerraron sus puertas ayer, cumpliendo órdenes anunciadas por el presidente haitiano, Jovenel Moise, el jueves tras anunciar los 2 primeros contagios en Haití.

El primer caso es el de un haitiano de 31 años que estuvo en Francia y regresó al país el 15 de marzo; el segundo es mujer de 63 años de origen belga que transitó por Madrid y Miami antes de regresar a Haití el 10 de marzo. “Su condición es estable”, afirmó la ministra de Salud, Marie Greta Roy.

A partir de ayer se puso en marcha un toque de queda en todo el país desde las 20.00 hora local.