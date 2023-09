Haitianos desmienten se van a Haití por supuestas amenazas

"Qué amenaza ni amenaza, eso es mentira, yo vengo pa' Haití porque mis hijos están allá, y ya no pueden venir pa' acá, pero amenaza no", dijo Lemuê Pie. (Foto: Moisés Mejía Hiches).

Dajabón. – Diariamente, son miles los haitianos que voluntariamente regresan a su país tras el cierre de frontera ordenado por el presidente Luis Abinader hace 10 días. Sin embargo, aunque lo lógico es pensar que vuelven por el aspecto económico, o la urgencia de ver a sus familiares, ha trascendido el rumor de que lo hacen por miedo a supuestas amenazas que reciben desde grupos y bandas armadas de Haití.

Los haitianos cruzan hacia su país por otros motivos, según dijeron al periódico Hoy. (Foto: Moisés Mejía Hiches).

El periódico Hoy hizo presencia en Dajabón, específicamente en el proceso de salida de los haitianos en la frontera, y según ellos, son falsas las supuestas amenazas que reciben, y aseguran que son otras razones las que lo hacen regresar a su país natal.

«¿Qué amenaza ni amenaza? Eso es mentira, yo vengo pa’ Haití porque mis hijos están allá, y ya no pueden venir pa’ acá, pero amenaza no», dijo Lemuê Pie, uno de los haitianos que se disponía a cruzar hacia la vecina nación.

Una fémina, que incluso cargaba uno de sus tres hijos que también cruzaban a ese país, indicó que «lo que hace ir a Haití es que Abinader no nos quiere aquí, y todo dizque por un chin de agua, los dominicanos pierden y los haitianos pierden, la frontera no tiene que ver con río» dijo la mujer cuyo nombre no quiso revelar.

En la más reciente edición de «LA Semanal», el presidente Abinader dejó abierta la posibilidad de que en una dos semanas se pudieran suavizar las medidas que ha implementado con relación al impasse con Haití, lo que puede significar la apertura de la frontera, aunque el mandatario aseguró que incluso si es abierta, no volverá jamás a ser igual.