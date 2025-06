Haliburton: “Si puedo caminar, quiero jugar»

Tyrese Haliburton, estrella de los Indiana Pacers, aseguró este lunes, tras haber disputado con molestias en una pierna el quinto partido de las Finales de la NBA, que ni se plantea no jugar- “Si puedo caminar, quiero jugar».

“Son las Finales de la NBA. Son las Finales, hombre. He trabajado toda mi vida para estar aquí y quiero estar en la cancha compitiendo, ayudando a mis compañeros en todo lo que pueda”, dijo Haliburton en una rueda de prensa tras la derrota por 120-109 frente a los Oklahoma City Thunder.

Haliburton firmó su peor actuación en las Finales, con solo 4 puntos -todos tiros libres-, con un 0 de 6 en tiros de campo, 7 rebotes y 6 asistencias, aunque también 3 pérdidas. “Hoy no estuve bien, para nada, pero no se me pasa por la cabeza no jugar este tipo de partidos. Si puedo caminar, quiero jugar. Ellos lo entienden. Es lo que hay”, dijo.

Pese a las molestias, Haliburton estuvo más de 34 minutos sobre la cancha del Paycom Center de Oklahoma City. El base de los Pacers admitió que las molestias son en la misma zona de la pierna que las que ya sufrió tras el segundo partido.

También puede leer: Thunder vence a Pacers y aventaja 3-2 en las Finales

También habló de esas molestias su entrenador, Rick Carlisle, que reconoció que Haliburton “no está al 100 %, eso es evidente». Con el triunfo de hoy, los Thunder se ponen con un 3-2, a un solo triunfo de levantar el título de la NBA.

“Estamos contra las cuerdas. Hay que afrontar el sexto partido como si fuera un séptimo. Si pierdes, se acaba la temporada. Tenemos que salir a hacer nuestro trabajo, encarar el partido de la manera correcta, ver en el video dónde podemos mejorar y estar listos para competir”, dijo Haliburton. EFE

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd