El hilo de desgracias este mes de agosto no se ha roto: una joven fue hallada descuartizada dentro de una cubeta este lunes en el sector Los Transformadores, en Mao, provincia Valverde.

La víctima fue identificada como Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35 años, quien laboraba en una banca de lotería de ese municipio.

Una fuente confió al periódico Hoy que un hermano de la fallecida está detenido para fines de investigación.

La médico legista que hizo el levantamiento del cadáver indicó que la joven tenía «múltiples, incontables» heridas de arma blanca, con un estimado de 24 a 48 horas en el lugar.

Según compañeros y allegados de Guerrero Quezada, esta era reconocida por su puntualidad en el trabajo.

Su ausencia inusual al horario habitual de la una de la tarde levantó sospechas, lo que permitió que familiares y comunitarios comenzaran a indagar hasta dar con el trágico hallazgo.

Hasta el momento se desconoce quién fue el responsable del hecho. La Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional amplía las pesquisas.

En tanto, el hallazgo de la joven ha causado consternación en la citada comunidad maeña.

El hecho se suma a la estela de desgracias que desde hace varias semanas han ocurrido en diferentes puntos del país, las cuales, en su mayoría, involucra a niños.