Hallan cadáver de español con un disparo en la cabeza

Santo Domingo, (EFE).- El cadáver de un ciudadano español fue encontrado dentro de su vehículo en una comunidad rural del noroeste de República Dominicana, informaron ayer fuentes oficiales.

El fallecido fue identificado como el ciudadano español Antonio Jiménez López, de 59 años. El cuerpo presenta un disparo en la cabeza que le produjo la muerte, y las autoridades dominicanas han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso.

El cuerpo fue hallado la tarde del domingo en la carretera La Trujillista, de la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, en la provincia de Valverde.

Funcionarios del Ministerio Público de esa demarcación dijeron en un video que aún no pueden ofrecer mayores datos del caso, porque las investigaciones apenas comienzan. Jiménez López fue identificado por lugareños como un turista español, aunque esto tampoco ha sido comprobado por las autoridades.

Ante preguntas de EFE, el departamento de relaciones públicas de la Policía Nacional dominicana dijo no saber detalles sobre lo sucedido pero que investigará el caso.