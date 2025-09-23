Hallan cadáver de español con un disparo en la cabeza

  • EFE
Hallan cadáver de español con un disparo en la cabeza

La Policía dijo que investiga el caso.

Santo Domingo, (EFE).- El cadáver de un ciudadano español fue encontrado dentro de su vehículo en una comunidad rural del noroeste de República Dominicana, informaron ayer fuentes oficiales.

El fallecido fue identificado como el ciudadano español Antonio Jiménez López, de 59 años. El cuerpo presenta un disparo en la cabeza que le produjo la muerte, y las autoridades dominicanas han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso.

El cuerpo fue hallado la tarde del domingo en la carretera La Trujillista, de la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, en la provincia de Valverde.

Puedes leer: “Lo mataron frente a sus hijos”: horror en San Cristóbal

Funcionarios del Ministerio Público de esa demarcación dijeron en un video que aún no pueden ofrecer mayores datos del caso, porque las investigaciones apenas comienzan. Jiménez López fue identificado por lugareños como un turista español, aunque esto tampoco ha sido comprobado por las autoridades.

Ante preguntas de EFE, el departamento de relaciones públicas de la Policía Nacional dominicana dijo no saber detalles sobre lo sucedido pero que investigará el caso.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Hallan cadáver de español con un disparo en la cabeza
Hallan cadáver de español con un disparo en la cabeza
23 septiembre, 2025
Mató a su prometida y conservó el cadáver en su casa porque ‘quería acostarse con ella’
Mató a su prometida y conservó el cadáver en su casa porque ‘quería acostarse con ella’
10 junio, 2025
¡Un crimen perturbador! Detienen a hombre que violó cadáver en vagón de tren
¡Un crimen perturbador! Detienen a hombre que violó cadáver en vagón de tren
29 abril, 2025
¡Confusión insólita! Mujer reporta un «cadáver» que resulta ser una muñeca sexual
¡Confusión insólita! Mujer reporta un «cadáver» que resulta ser una muñeca sexual
31 julio, 2024
Hallan hombre muerto en avenida Los Beibolistas
Hallan hombre muerto en avenida Los Beibolistas
17 julio, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

¿Cómo antes?

¿Cómo antes?

Ni heridas, ni curitas emocionales en la vida

Ni heridas, ni curitas emocionales en la vida

La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

Edición impresa, lunes 22 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 22 de septiembre de 2025

52 Aniversario de Adovohs recuerda a grandes voluntarias

52 Aniversario de Adovohs recuerda a grandes voluntarias

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo