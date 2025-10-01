Hallan muerto al hombre que intentó matar a su exesposa en Moca

Francisco Alberto López, conocido como Bertico, el hombre que habría intentado matar a tiros a su expareja el pasado domingo en Moca, provincia Espaillat, fue hallado muerto este miércoles.

Informaciones extraoficiales indican que López fue encontrado en una finca de la citada localidad, y se cree que se trató de un suicidio.

Hace apenas varias horas, el fiscal titular de la provincia, Yorelbin Rivas, informó que el Ministerio Público dispuso protección de la dama.

En el mismo orden, había pedido al hoy fallecido que se entregada por la vía pertinente, ya que López estaba prófugo.

La mujer quedó herida por un disparo en la pierna; está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un centro de salud.