Hallan osamenta humana en La Vega: pertenencias apuntan a persona desaparecida

  • Hoy
Hallan osamenta humana en La Vega: pertenencias apuntan a persona desaparecida

Fue levantada en horas de la mañana del 02 de septiembre de 2025, una osamenta humana en estado de descomposición, localizada en el sector El Naranjal, Río Verde Abajo, Cutupú, ciudad de La Vega, próximo a la ribera del río.

El procedimiento fue realizado por un médico legista, en presencia de una fiscal de turno del Distrito Judicial de La Vega, quedando establecido como osamenta humana de causa indeterminada.

image 67

Puede leer: Por qué José Eduardo Ciprián ‘Chuky’, condenado por atentado a David Ortiz, estaba libre

El hallazgo fue realizado por miembros de la Policía Preventiva de Cutupú, y posteriormente identificado en el lugar por el señor Luis Miguel de Jesús Cano Concepción, residente en Río Verde, Cutupú, quien manifestó que el pantalón encontrado en la osamenta pertenecía a su tío, Juan José Cano Coste, desaparecido desde el 05 de mayo del presente año en esta ciudad.

La osamenta fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en Santiago de los Caballeros, donde se realizarán estudios correspondientes, incluyendo análisis de ADN, para confirmar la identidad. Pendiente a autopsia.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Hallan osamenta humana en La Vega: pertenencias apuntan a persona desaparecida
Hallan osamenta humana en La Vega: pertenencias apuntan a persona desaparecida
3 septiembre, 2025
Domínguez Brito promete desarrollo nacional con enfoque en capital humano
Domínguez Brito promete desarrollo nacional con enfoque en capital humano
31 agosto, 2025
Discusión termina en tragedia: hombre muere a tiros en La Vega
Discusión termina en tragedia: hombre muere a tiros en La Vega
28 agosto, 2025
Luis Abinader entrega remodelado Hospital Regional en La Vega
Luis Abinader entrega remodelado Hospital Regional en La Vega
25 agosto, 2025
Presidente Luis Abinader viaja a La Vega y Santiago
Presidente Luis Abinader viaja a La Vega y Santiago
23 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 02 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 02 de septiembre de 2025

Clamando en el desierto

Clamando en el desierto

Escritores dominicanos relatan sobre García Márquez

Escritores dominicanos relatan sobre García Márquez

Encuentro para dar a conocer bondades de vehículo de lujo

Encuentro para dar a conocer bondades de vehículo de lujo

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Triste apertura del año escolar

Triste apertura del año escolar

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo