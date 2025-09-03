Hallan osamenta humana en La Vega: pertenencias apuntan a persona desaparecida

Fue levantada en horas de la mañana del 02 de septiembre de 2025, una osamenta humana en estado de descomposición, localizada en el sector El Naranjal, Río Verde Abajo, Cutupú, ciudad de La Vega, próximo a la ribera del río.

El procedimiento fue realizado por un médico legista, en presencia de una fiscal de turno del Distrito Judicial de La Vega, quedando establecido como osamenta humana de causa indeterminada.

Puede leer: Por qué José Eduardo Ciprián ‘Chuky’, condenado por atentado a David Ortiz, estaba libre

El hallazgo fue realizado por miembros de la Policía Preventiva de Cutupú, y posteriormente identificado en el lugar por el señor Luis Miguel de Jesús Cano Concepción, residente en Río Verde, Cutupú, quien manifestó que el pantalón encontrado en la osamenta pertenecía a su tío, Juan José Cano Coste, desaparecido desde el 05 de mayo del presente año en esta ciudad.

La osamenta fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en Santiago de los Caballeros, donde se realizarán estudios correspondientes, incluyendo análisis de ADN, para confirmar la identidad. Pendiente a autopsia.

Síguenos como periodicohoyrd