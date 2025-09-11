Hallan pierna humana dentro de un tanque en Don Bosco: qué hace la Policía para dar con la persona que la tiró

El vocero de la Policía Nacional informó este jueves que agentes de la institución profundizan las investigaciones en torno al hallazgo de una pierna humana dentro de un tanque de basura, en la acera de la calle Rosa Duarte, casi esquina avenida Francia, en el sector Don Bosco del Distrito Nacional.

«Se está trabajando, se está haciendo el levantamiento para ver quién tiró esa extremidad ahí», manifestó el coronel Diego Pesqueira a periodistas de Hoy Digital.

De igual forma, el funcionario policial indicó que el órgano fue levantado del lugar ayer por miembros del Departamento de Homicidios y Crímenes contra las Personas de la Dirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) y posteriormente enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le realizarán los análisis correspondientes.

Además, Pesqueira aseguró que, conforme avancen las indagaciones, se ofrecerán mayores detalles del caso.

