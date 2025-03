En la primera semana de marzo de 2025, en la República Dominicana se han registrado múltiples hechos en diferentes ámbitos, pero cinco de ellos han tenido un mayor impacto en gran parte de la población.

Entre estos casos se destacan el hallazgo de una osamenta en el municipio de Moca, la coerción impuesta a una mujer implicada en el accidente fatal de Aida Nicole Reyes, la muerte a cuchilladas de un hombre por un roce de vehículo, la implicación de un capitán de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) en el caso Máscara de Janus, y las declaraciones del expresidente Danilo Medina sobre las imputaciones contra sus familiares. A continuación, te presentamos un resumen de estos «acontecimientos impactantes»:

Encuentran osamenta en una comunidad de Moca

La mañana del pasado lunes 3, agentes de la Policía Nacional encontraron una osamenta de sexo masculino en la comunidad Rosario Arriba, ubicada en el municipio de Moca, provincia de Espaillat.

Según informaciones preliminares, el hallazgo se produjo durante el proceso de investigación y búsqueda de Alfred Joel Fernández. Sin embargo, aunque las características, como el tamaño, la prenda de vestir y la identificación de un familiar directo, coinciden, no se puede confirmar si el esqueleto corresponde al taxista. Por lo tanto, fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar su identidad.

«El cuerpo, de todas formas, por protocolo se envía a INACIF para hacer algunas pruebas de lugar, tanto toxicológicas como de balística, en el caso de que fuera necesario. Pero el estado de descomposición puede turbar un poquito la causa y la manera de muerte«, expresó el médico legista Norberto Polanco, quien realizó el levantamiento.

Por su parte, la Policía Nacional informó que los oficiales investigadores, en coordinación con el Ministerio Público, siguen ampliando las investigaciones y oportunamente se ofrecerán mayores detalles.

Acusan a sapitán de la FARD de falsificar documentos a haitianos

Mientras que el martes 4, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso un año de prisión preventiva contra el capitán de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Domingo Ureña Rodríguez, apresado durante el caso denominado Máscara de Janus, por supuestamente falsificar permisos temporales de trabajo a nacionales haitianos, con el fin de otorgarles estatus legal en territorio dominicano.

Según la acusación del Ministerio Público, dicha actividad ilícita se realizaba en la residencia del capitán de la FARD, ubicada en el municipio de Villa Montellano, provincia Puerto Plata, y que cobraban por la confección de los mismos un monto aproximado de tres mil setecientos cincuenta pesos (RD$3,750.00).

«Es decir, que el imputado Capitán Domingo Ureña Rodríguez, miembro activo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, estaba formando parte de un entramado de tráfico de personas. Este esquema no solo facilitaba la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros en territorio dominicano, sino que además contribuía al fortalecimiento de redes ilícitas que atentan contra la seguridad y soberanía nacional», añadió.

Domingo Ureña Rodríguez, capitán de la FARD imputado en el caso Máscara de Janus

El órgano persecutor informó que el imputado fue arrestado mediante la orden judicial No. 2025-AJ0011521, durante un allanamiento practicado en su vivienda en el transcurso de la investigación realizada en coordinación con la FARD, a través de su Subdirección de Inteligencia A-2, de la Base Aérea de Puerto Plata, y su Dirección Jurídica.

Por su vinculación al caso Máscara de Janus también son perseguidos Joel Cabrera García y Epervil Eveque, quienes habrían sostenido una discusión a raíz de unos supuestos carnés de migración falsos, incidente que, según el MP, dio origen a la investigación.

Cabe destacara que, según la decisión del juez Romaldy Marcelino Henríquez, Ureña Rodríguez cumplirá la medida cautelar en el Centro de Privación de Libertad para Militares, en Santo Domingo.

Danilo Medina rompe el silencio sobre las imputaciones contra sus hermanos

En tanto que el miércoles 5, el expresidente de la República, Danilo Medina, aseguró que su familia es víctima de una «judicialización de la política» y que sus hermanos están vinculados a casos de corrupción administrativa y son perseguidos únicamente por su vínculo con él.

«Todo eso es el libreto de la judicialización de la política, había que desacreditarme a mí y a mi familia. Mi familia es víctima de ser hermano de Danilo Medina, por eso están presos y por eso los persiguen, por ser mis hermanos«, respondió el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la pregunta sobre si considera que en su contra se aplicó el «lawfare» o guerra jurídica.

Medina destacó que la razón por la que no había hablado del tema fue porque, en ese momento, se montó una campaña de descrédito, difamación e infamia en su contra y la de su familia, la cual, según sus palabras, no le permitía hablar.

Danilo Medina, expresidente de la República y presidente del PLD

«Aquí se montó una campaña de descrédito, de difamación y de infamia contra mi familia y contra mí. No hacía nada con hablar, porque no me permitían que hablara…», pronunció el líder opositor.

Asimismo, el exjefe de Estado señaló que el motivo de dicha campaña se basó en que su Gobierno «dejó la vara muy alta» y que la oposición en ese momento no podía superarla, por lo que solo tenía la opción de destruir al PLD.

Imponen garantía económica a mujer involucrada en accidente fatal de Aida Nicole Reyes

Posterior a las declaraciones de Danilo Medina, específicamente la tarde del jueves 6, el Juzgado Especial de Tránsito del Centro del Automovilista ordenó la libertad mediante garantía económica a la joven Raquel Guzmán Torres, quien está acusada de colisionar su vehículo y causarle la muerte a Aida Nicole Reyes Gómez, un hecho que se registró el miércoles 26 de febrero en la avenida Winston Churchill, Distrito Nacional.

Aida Nicole Reyes Gómez, fallecida en accidente de tránsito en la avenida Winston Churchill

Dicha decisión del tribunal fue rechazada por el padre de la víctima, quien esperaba que a Guzmán Torres se le impusiera una medida cautelar de privación de libertad.

«Hay mucho que reflexionar sobre este tema, ya habíamos advertido que con el accionar de la Digesett los casos se caen», lamentó Vicente Reyes a su salida de la audiencia.

Por su parte, una hermana de la occisa condenó que, según sus palabras, las autoridades expresaran «que cualquier persona puede manejar ebrio y no pasará nada».

Hombre muere a cuchilladas tras roce de vehículo

Ese mismo jueves, un hombre de 53 años perdió la vida a cuchilladas durante una riña, aparentemente derivada por el roce de una motocicleta con una jeepeta, hecho ocurrido en la avenida Ramón Cáceres, del municipio de Moca, de la provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como Ángel Meléndez, nativo del distrito municipal de José Contreras (Villa Trina), quien presentó tres estocadas de arma blanca y falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud. El matador fue identificado como Sadiel Molina, quien tan pronto cometió el hecho emprendió la huida.

«Hace unos 20 minutos nos enteramos de este lamentable suceso, estamos aquí ahora haciendo el levantamiento de cadáver, posiblemente de dos estocadas, una en la femoral y otra en la pierna izquierda. Por lo que se ve en el video, esto se originó por un choque o algo similar», dijo el representante del Ministerio Público en la zona.

«Seguimos en una lamentable ola de violencia, apostamos que en algún momento esto tenga una solución, lamentablemente una persona valiosa de esta comunidad perdió la vida».

De acuerdo a las informaciones, Meléndez se desmontó de forma airada, tras el motorista rozar su vehículo.

