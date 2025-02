Hamás confirma que los seis últimos rehenes serán entregados a Israel este sábado

El grupo islamista ha anunciado que está llevando a cabo una investigación tras las acusaciones israelíes de que el cadáver entregado por la organización no son los restos mortales de Shiri Bibas. “Es probable que el cuerpo de Shiri Bibas se haya mezclado por error con otros bajo los escombros tras los bombardeos israelíes”, declaró un responsable de Hamás bajo condición de anonimato.

“Nuestro deber es traer de vuelta a todos los rehenes por todos los medios”, proclamó el presidente israelí Isaac Herzog. Para el primer ministros Benjamin Netanyahu, Hamás hace gala de un cinismo incalificable y ha cometido una “cruel violación” de la tregua al no devolver el cuerpo de Shiri Bibas.

Israel no tiene intención de interrumpir el actual acuerdo con Hamás. En cualquier caso, el Estado hebreo sigue decidido a llevar a cabo el intercambio previsto para mañana sábado con el fin de recuperar con vida a los seis últimos rehenes de la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

La semana próxima, concretamente el jueves, Hamás deberá entregar los cadáveres de otros cuatro rehenes. Esto marcará el final de la primera fase del acuerdo de tregua. La siguiente etapa, la segunda, parece estar en duda, lo que está causando preocupación entre el foro de familias de rehenes, que dice estar “horrorizado y devastado” por el hecho de que Hamás no haya devuelto el cuerpo de Shiri Bibas a Israel. Las familias piden al gobierno israelí firmeza y sensatez ante las flagrantes violaciones del acuerdo de alto el fuego.

Cuatro hombres detenidos tras la explosión de bombas en un autobús

Por otra parte, el servicio de seguridad interior, el Shin Bet, ha detenido a tres sospechosos en el caso de los explosivos en autobuses de los suburbios del sur de Tel Aviv. Uno de ellos es un taxista judío israelí que presuntamente condujo a los autores de los atentados.

Tres artefactos de fabricación casera estallaron en autobuses vacíos sin causar heridos. Una cuarta bomba fue desactivada. Llevaba la inscripción: “Venganza de Tulkarem”. El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, visitó la ciudad de Tulkarem este viernes por la mañana e inmediatamente ordenó al ejército que intensificara sus operaciones en Cisjordania, especialmente en los campos de refugiados.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, acusó a «organizaciones terroristas palestinas» de estar detrás de las explosiones y ordenó «intensificar» las operaciones militares en Cisjordania.

«Di instrucciones a las FDI [las fuerzas armadas] para que intensifiquen las operaciones destinadas a frustrar el terrorismo en el campo de refugiados de Tulkarem y en todos los campos de refugiados de Judea y Samaria», declaró Katz en un comunicado, para referirse a Cisjordania.