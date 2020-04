Hamilton: de campeón con San Luis a médico

Si quisiera, Mark Hamilton podría presumir su anillo de la Serie Mundial a sus compañeros de trabajo.

Pero el expelotero, quien fue primera base suplente en el equipo de San Luis que conquistó el Clásico de Otoño de 2011, prefiere conservar esa joya en casa, para mayor seguridad.

“El lavabo de un quirófano no es el mejor lugar para usar esto”, reconoció Hamilton.

El viernes, en medio del ajetreo causado por las circunstancias actuales, el exjugador de las Grandes Ligas prevé graduarse de la facultad de medicina en Long Island, un mes antes de lo previsto.

Luego, el médico novato comenzará su labor profesional nada menos que en la primera línea de la lucha contra la pandemia del coronavirus, dentro de una de las zonas más golpeadas del mundo.

“Podría recibir mañana una llamada en que me digan que es tiempo de intervenir”, dijo Hamilton esta semana. “He tenido un viaje increíble para convertirme en médico durante los últimos cuatro años, y en ningún momento pensé que me encontraría ingresando al campo profesional en un momento como éste”. “En mis dos profesiones es lo mismo. Uno tiene un trabajo por hacer. La gente necesita de uno y hay que aportar lo mejor de nuestra capacidad”, indicó.

Hamilton, de 35 años, pasó la primera mitad de la temporada de 2011 con los Cardenales de San Luis.