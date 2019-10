Hanson: “Daré lo mejor de mi con los Toros del Este”

Por primera vez desde que fue elegido en primera ronda en el Draft de Novatos 2012, Alen Hanson no se puso el uniforme de los Toros en la temporada pasada, pero para la campaña que está por iniciar el utility estará listo para aportar desde el primer día.

“El año pasado quería jugar, me mantenía visitando a mis compañeros en el Corral pero lamentablemente no me lo permitieron,” explicó el jugador nativo de La Romana. “Se que muchos fanáticos no lo entienden, respeto sus opiniones. Ahora la meta es dar el 100%, la gente sabe que cuando juego doy lo mejor de mi en el terreno y quiero aportar a la causa,” siguió diciendo.

Hanson, que jugó ininterrumpidamente con los Toros desde 2012 hasta el 2017, se refirió a su temporada en el verano donde no puso los números acostumbrados con los Azulejos de Toronto, con quienes vio acción en el equipo AAA y en Grandes Ligas.

“Fue un año de aprendizaje, ahora lo que toca es hacer ajustes y trabajar fuerte con los Toros,” agregó Hanson.