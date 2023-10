Hard Rock Hotel se suma a la lucha contra explotación sexual

Punta Cana.- El turismo es considerado una de las mayores industrias a nivel internacional, ya que genera un gran número de empleos y recursos económicos en todo el mundo. Por su impacto, también representa un fenómeno económico, social y ambiental cuyos efectos no siempre son positivos. Uno de los mayores y más serios problemas que ha sido detectado a nivel social es la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en los Viajes de Turismo (ESCNNA-VT). Dicho problema ha crecido rápidamente impactando no solo al destino turístico, sino también a comercios, centros de entretenimiento, bares, hoteles y a la sociedad misma.

RCD Hotels mediante su propiedad Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana confirma en República Dominicana su compromiso con la red de protección internacional contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en los Viajes y el Turismo, al firmar el acuerdo-compromiso The Code con la organización ECPAT (Fin a la prostitución, pornografía y trata de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, por sus siglas en inglés), una red mundial de organizaciones e individuos que promueven la prevención y concientización sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

LEA: Premian a 13 empresas exportadoras

uis Méndez (MAIS-ECPAT) y Walter Barbieri (HARD ROCK HOTEL).

Mediante la firma del acuerdo, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana continúa con las acciones que desde hace cuatro años ha impulsado RCD Hotels para implementar el código de conducta para la protección de las niñas, niños y adolescentes contra la Explotación Sexual Comercial en la Industria de los Viajes y El Turismo, al recibir la certificación internacional The Code en República Dominicana que le acredita como empresa socialmente responsable con los derechos humanos.

RCD Hotels ha tenido una participación proactiva desde 2019 en el sistema de prevención contra el turismo sexual de menores de edad, cuyo acuerdo incluye entrenamientos regulares, desarrollo de protocolos, inclusión de cláusulas en contratos con proveedores y materiales de difusión para generar conciencia en los huéspedes sobre esta problemática.

Yara Torres (Hard Rock Hotel) _ Walter BArberi (Director General de Hard Rock Hotel) _ Zuleica Diloné (ministerio de Trabajo)

A la firma del acuerdo asistieron Leidy M. Rivera, Representante THE CODE, Luis Méndez, Coordinador Proyecto MAIS-ECPAT, así como Adelfa Féliz, Encargada Regional del Este del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y Zuleica Diloné miembro del Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo.

Acerca de ECPAT República Dominicana

ECPAT República Dominicana es parte de un movimiento mundial cuyo objetivo es lograr el fin de la prostitución, la pornografía y la trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexuales. Propósito que se desprende del nombre en inglés de nuestra organización: End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes.

Acerca de RCD HOTELS

RCD Hotels®️ es la compañía encargada del mercadeo y comercialización para propiedades de lujo en México, el Caribe y EE. UU., incluyendo Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (el primer Hard Rock Hotel todo incluido del mundo) en República Dominicana; nueve propiedades en México: Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Vallarta, Hard Rock Hotel Riviera Maya y Hard Rock Hotel Los Cabos, Nobu los Cabos, UNICO 20º 87º Hotel Riviera Maya – el primer concepto de lujo todo incluido- y las más recientes aperturas de Residence Inn by Marriott® en Mérida, Cancún y Playa del Carmen; así como Nobu Hotel Chicago en Estados Unidos de América. Para mayor información visita https://rcdhotels.com.