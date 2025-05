¿Has comido rulo? Estos son los poderosos beneficios medicinales y algunas recetas

¿Te imaginas que hasta las hojas o las raíces de un vívere sirvan para curar enfermedades? ¿Que cada parte de una planta ofrezca beneficios distintos? Te digo que sí: así es el rulo, el perfecto ejemplo de que “las cosas buenas vienen en frascos pequeños”.

Este tubérculo, perteneciente a la familia Musaceae, ha sido utilizado históricamente en la medicina tradicional por sus propiedades medicinales presentes en raíces, hojas, flores y frutos, según explica la nutrióloga Yleana Muñoz al periódico Hoy.

“Diversas partes de la planta contienen hidratos de carbono, azúcares reductores, taninos, saponinas, alcaloides, glucósidos, esteroides, fitoesteroles, compuestos fenólicos, flavonoides, terpenoides, entre otros metabolitos secundarios”, resalta la experta.

Usos tradicionales según Muñoz

La doctora detalla que las distintas partes del rulo (fruto, pulpa, hojas, raíces) han sido usadas popularmente para tratar afecciones como:

Úlcera péptica

Dolor

Asma

Quemaduras

Diabetes

Disentería

Cefalea

Inflamación

Reumatismo

Tuberculosis

Otros usos específicos incluyen:

Jugo de la hoja: tratamiento para picaduras de insectos.

tratamiento para picaduras de insectos. Pulpa: utilizada en casos de diarrea, disentería, histeria y epilepsia.

utilizada en casos de diarrea, disentería, histeria y epilepsia. Raíces : empleadas para debilidad general, anemia, escorbuto, con efectos afrodisíacos y diuréticos.

: empleadas para debilidad general, anemia, escorbuto, con efectos afrodisíacos y diuréticos. Extracto del tallo: probado en el manejo de urolitiasis hiperoxalúrica, hipertensión y enfermedades renales.

Valor nutricional del rulo (por cada 100 gramos)

Según Muñoz, estos son los aportes del rulo:

Energía: 90 kcal

Carbohidratos: 22.84 g

Proteína: 1.09 g

Grasas: 0.33 g

Fibra: 0.26 g

Vitaminas

Folatos: 20 µg

Niacina: 0.66 mg

Ácido pantoténico: 0.33 mg

Piridoxina (B6): 0.36 mg

Riboflavina (B2): 0.07 mg

Tiamina (B1): 0.031 mg

Vitamina A: 64 UI

Vitamina C: 8.7 mg

Vitamina E: 0.10 mg

Vitamina K: 0.5 µg

Fritos de rulo

Minerales

Sodio: 1 mg

Potasio: 358 mg

Calcio: 5 mg

Cobre: 0.07 mg

Hierro: 0.26 mg

Magnesio: 27 mg

Manganeso: 0.27 mg

Fósforo: 22 mg

Selenio: 1.0 µg

Zinc: 0.15 mg

“Cada parte de esta musácea presenta propiedades y beneficios distintos. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de los estudios se han realizado en modelos animales (ratas) o in vitro, por lo que no se puede asegurar que los efectos sean iguales en humanos. A pesar de esto, no se han reportado efectos tóxicos en los estudios revisados, lo que sugiere un buen perfil de seguridad”, puntualiza Muñoz.

Algunas recetas fáciles que sugiere Muñoz

El rulo, por su similitud con el plátano verde, se puede preparar de formas muy variadas:

Tostones fritos con un toque de ajo

Mangú con escabeche de cebolla y ají, acompañado de huevo o la proteína de preferencia

Pastelón relleno de carne molida

Rulo hervido, servido con huevo y aguacate

Al horno, estilo papas fritas, con aceite de oliva y ajo en polvo

Datos curiosos del rulo

De acuerdo con la nutrióloga Dahany Acta, el rulo es apto para personas con intolerancia al gluten. Al no contener gluten, es una opción segura para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.

Además, Acta destaca:

“El potasio es un mineral esencial para la salud cardiovascular, la función muscular y el equilibrio de los líquidos corporales. Consumir rulos regularmente puede ayudar a prevenir calambres musculares y contribuir a una presión arterial saludable.”

Por su parte Muñoz destaca que a esta planta se le atribuyen propiedades hipolipemiantes, antidiabéticas, hipotensoras, antioxidantes, antiulcerosas, antidiarreicas, antimicrobianas, antiparasitarias, cicatrizantes, anticancerígenas, antiangiogénicas, hepatoprotectoras, nefroprotectoras, reproductivas, antialérgicas, antiasmáticas, antiinflamatorias, analgésicas, antiurolitiásicas, galactogogas y trombolíticas.

