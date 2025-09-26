Hasta cuándo seguirán las lluvias y qué medidas tomar para evitar situaciones lamentables

Las fuertes lluvias que se registran sobre el territorio de la República Dominicana, provocadas por una activa onda tropical y la incidencia de una vaguada, continuarán hasta mañana sábado, según informó la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Gloria Ceballos también destacó que, de manera preliminar, se tiene reporte de que «en el suroeste (del país) se han superado los 200 milímetros (mm) de acumulados de agua en 24 horas», mientras que en las provincias Enriquillo, Barahona y Azua se registran 146 mm.

«Aún estamos recibiendo información de los acumulados de lluvias del interior», indicó la ingeniera a periodistas de Hoy Digital.

¿Qué hacer en casos de lluvias?

Por su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) compartió con la población algunas medidas que pueden tomar para evitar situaciones lamentables en tiempos de lluvias.

Intenta permanecer en un lugar seguro.

Evitar arrojar elementos en la calle y sacar basura.

Retirar de balcones y ventanas lo que pueda volarse.

Evitar transitar por las calles inundadas.

Evitar tocar postes, cajas de luz o cables.

Circular despacio con luces encendidas y cinturón.