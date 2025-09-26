Hasta cuándo seguirán las lluvias y qué medidas tomar para evitar situaciones lamentables

  • Ninoska Cuevas
Hasta cuándo seguirán las lluvias y qué medidas tomar para evitar situaciones lamentables

Lluvias en SD / Foto: Alexis Monegro

Las fuertes lluvias que se registran sobre el territorio de la República Dominicana, provocadas por una activa onda tropical y la incidencia de una vaguada, continuarán hasta mañana sábado, según informó la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Gloria Ceballos también destacó que, de manera preliminar, se tiene reporte de que «en el suroeste (del país) se han superado los 200 milímetros (mm) de acumulados de agua en 24 horas», mientras que en las provincias Enriquillo, Barahona y Azua se registran 146 mm.

«Aún estamos recibiendo información de los acumulados de lluvias del interior», indicó la ingeniera a periodistas de Hoy Digital.

Leer más: Fotos y videos: Así se encuentran las calles de Santo Domingo por las lluvias que caen

¿Qué hacer en casos de lluvias?

Por su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) compartió con la población algunas medidas que pueden tomar para evitar situaciones lamentables en tiempos de lluvias.

  • Intenta permanecer en un lugar seguro.
  • Evitar arrojar elementos en la calle y sacar basura.
  • Retirar de balcones y ventanas lo que pueda volarse.
  • Evitar transitar por las calles inundadas.
  • Evitar tocar postes, cajas de luz o cables.
  • Circular despacio con luces encendidas y cinturón.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.
Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

Publicaciones Relacionadas

Túnel de Las Américas está cerrado por lluvias
Túnel de Las Américas está cerrado por lluvias
26 septiembre, 2025
Hasta cuándo seguirán las lluvias y qué medidas tomar para evitar situaciones lamentables
Hasta cuándo seguirán las lluvias y qué medidas tomar para evitar situaciones lamentables
26 septiembre, 2025
COE eleva a 28 las provincias en alerta por lluvias
COE eleva a 28 las provincias en alerta por lluvias
26 septiembre, 2025
Ministerio de Trabajo llama a empresas a flexibilizar jornadas por alerta roja
Ministerio de Trabajo llama a empresas a flexibilizar jornadas por alerta roja
26 septiembre, 2025
UASD suspende clases y labores administrativas por las lluvias
UASD suspende clases y labores administrativas por las lluvias
26 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Innovación tecnológica con Hisense

Innovación tecnológica con Hisense

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

RD saldrá bien con juegos 2026

RD saldrá bien con juegos 2026

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo