Hato Mayor recibe jornada Primero Tú

El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, afirmó ayer que el programa “Primero Tu”, que desarrolla esa entidad en todo el territorio nacional, es un puente entre el Gobierno y las comunidades más vulnerables de la nación.

Al encabezar una jornada de inclusión social en Las Malvinas, de Hato Mayor, el funcionario resaltó que en solo siete meses de gestión ha logrado visitar 30 provincias del país, llevando servicios y trabajando por la gente, junto a alcaldes, gobernadoras, legisladores y líderes comunitarios.

“Esa es la esencia de Primero Tú: unir esfuerzos para llevar servicios reales a los necesitados, como lo ha instruido el presidente Abinader”, expuso.

Polanco aseguró que los recursos estatales son invertidos con responsabilidad social, como una forma de devolver en soluciones, lo que los ciudadanos pagan en impuestos.