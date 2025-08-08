Hato Mayor recibe jornada Primero Tú

  • Hoy
Hato Mayor recibe jornada Primero Tú

Robert Polanco, de Propeep.

El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, afirmó ayer que el programa “Primero Tu”, que desarrolla esa entidad en todo el territorio nacional, es un puente entre el Gobierno y las comunidades más vulnerables de la nación.

Al encabezar una jornada de inclusión social en Las Malvinas, de Hato Mayor, el funcionario resaltó que en solo siete meses de gestión ha logrado visitar 30 provincias del país, llevando servicios y trabajando por la gente, junto a alcaldes, gobernadoras, legisladores y líderes comunitarios.

“Esa es la esencia de Primero Tú: unir esfuerzos para llevar servicios reales a los necesitados, como lo ha instruido el presidente Abinader”, expuso.

Leer: Lo que dijo Ito Bisonó sobre incidente que dejó un haitiano muerto y un soldado dominicano herido

Polanco aseguró que los recursos estatales son invertidos con responsabilidad social, como una forma de devolver en soluciones, lo que los ciudadanos pagan en impuestos.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Hato Mayor recibe jornada Primero Tú
Hato Mayor recibe jornada Primero Tú
8 agosto, 2025
Robert Polanco destaca que Hato Mayor es la provincia número 30 visitada en su gestión
Robert Polanco destaca que Hato Mayor es la provincia número 30 visitada en su gestión
7 agosto, 2025
Obispo SPM pondera promulgación de CP
Obispo SPM pondera promulgación de CP
6 agosto, 2025
PRM desarrolla programa de formación política y función estatal en Hato Mayor
PRM desarrolla programa de formación política y función estatal en Hato Mayor
1 julio, 2025
Autoridades dicen allanan red criminal en Hato Mayor
Autoridades dicen allanan red criminal en Hato Mayor
12 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El país después del nuevo Código Penal

El país después del nuevo Código Penal

El boche de Pacheco fue más que un boche

El boche de Pacheco fue más que un boche

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

No siempre se nota

No siempre se nota

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo