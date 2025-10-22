¡Hay bobo! Ni el Centro de Huracanes de Miami ni John Morales saben rumbo definitivo de tormenta Melissa

La tormenta tropical Melissa ha reducido su velocidad de traslación a apenas 4 kilómetros por hora en dirección noroeste, lo que ha generado una creciente incertidumbre entre los expertos meteorológicos. Tanto el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC) como el meteorólogo John Morales advierten que el fenómeno podría intensificarse y provocar lluvias torrenciales en territorio dominicano.

«Yo quisiera poder decirles exactamente que se va para allá, para Jamaica… pero no estamos seguros. Ni el Centro Nacional de Huracanes ni yo tenemos certeza del rumbo definitivo», señaló durante su intervención en Noticias SIN.

Desde el martes, se han acumulado entre 80 y 100 milímetros de lluvia en varias zonas del país. Sin embargo, Morales advierte que esto podría ser solo el comienzo.

John Morales

“Estos 80, 100 milímetros de lluvia que ya se han acumulado entre el martes y miércoles no son nada comparado con los 200, 300 o 400 milímetros más que pudieran caer de aquí a que este evento concluya”, agrega.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta roja en varias provincias del sur, incluyendo el Gran Santo Domingo, ante el riesgo de inundaciones súbitas y urbanas.

Trayectoria incierta y pronósticos divididos

Melissa se encuentra prácticamente estancada al sur de Haití, y su desplazamiento hacia el norte podría agravar la situación en República Dominicana.

“Cada décima de grado de latitud que gane, acerca más la lluvia excesiva al territorio nacional dominicano”, advirtió Morales.

Aunque el boletín de las 11:00 a.m. del NHC traza una posible trayectoria hacia el sur de Jamaica, el propio organismo reconoce que se trata de un pronóstico sumamente difícil, influido por una vaguada sobre el Atlántico que ha frenado el sistema.

WhatsApp Image 2025 10 22 at 1.12.43 PM 4

Incluso el modelo de inteligencia artificial Deep Mind, desarrollado por Google, contempla la posibilidad de que el centro del sistema entre directamente por Haití, lo que sería un escenario preocupante para República Dominicana.

“No estamos exactamente seguros de qué va a suceder. Ese es el mejor pronóstico que se puede hacer en estos momentos, dada la limitada habilidad, francamente, de poder pronosticar para dónde va esto”, expresó Morales.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

