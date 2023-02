La especialista en trata de personas Liyana Mayerling Pavon Lugo, manifestó este jueves existe una campaña en contra del Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, cuyos organizadores han aprovechado el desconocimiento sobre los términos.

La abogada explicó a través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter, que las personas «objeto» de tráfico no son víctimas, por lo que los fondos de asistencia se usarán exclusivamente en casos de trata.

«Los fondos, que cada vez que se ha identificado sobrevivientes de trata, han dependido de la cooperación internacional, y eso no debe ser. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y la Procuraduría General de la República (PGR) terminan cargando con su manutención, que implica no solo alimentación, sino seguridad, asistencia médica y hasta fondos de retorno», dijo la también maestra de la carrera de Relaciones Internacionales.

Ver: Ley sobre trata de personas traiciona a la Patria, afirma Abel Martínez

Pavon Lugo agregó que esos grupos quedan bajo protección hasta que se realicen los anticipos de prueba, los cuales pueden tardar semanas aún solicitados de urgencia al Poder Judicial.

«No contar con los fondos, imposibilita que investigaciones que toman años sean judicializadas, o sea, que se hagan los allanamientos y rescates», indicó.

En tanto que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, informó que la soberanía nacional será protegida en todos los escenarios, en el contexto del estudio de dicha pieza legislativa.

Señala que esta normativa responde a modelos internacionales que han sido exitosos en otros países, pero por la situación migratoria particular que tiene la República Dominicana, se harán las modificaciones necesarias para corregir cualquier artículo que no responda al interés nacional.

“En el estudio del Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, la población puede estar tranquila, porque la soberanía nacional será protegida en todo momento y se llevarán a cabo las modificaciones necesarias para corregir los artículos que no se correspondan con el interés del país”, enfatizó el presidente del Senado, Eduardo Estrella.

Te puede interesar: Familia confía conductor mató prospecto será enviado a juicio de fondo

El proyecto de Ley es analizado por la Comisión de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana de la Cámara Alta, que preside el senador Virgilio Cedano, y los senadores comisionados consultarán a todos los sectores de la vida nacional en torno a la iniciativa, además de que celebrarán vistas públicas.

Según lo informado, esta propuesta legislativa del Poder Ejecutivo, busca prevenir, perseguir y erradicar el delito de trata de personas en todas sus modalidades, la esclavitud y sus prácticas análogas, cualquier forma de explotación, así como el tráfico de migrantes.