Hazaña de Vladimir Guerrero Jr. que lo coloca sobre Don Mattingly

Hazaña de Vladimir Guerrero Jr. que lo coloca sobre Don Mattingly

En la victoria de ayer, Vladimir Guerrero Jr. tuvo una gran jornada al bate, conectándose de 4-2 con un jonrón, dos carreras impulsadas y una anotada.

Este jonrón fue su 19.º de la temporada y también le ayudó a superar a un ex Jugador Más Valioso de la historia de la Liga Americana, Don Mattingly.

Puede leer: República Dominicana campeón, concluye con éxito Copa Internacional de Pequeñas Ligas

Guerrero Jr. superó a Don Mattingly en extrabases acumulados por un primera base de la Liga Americana en sus primeras siete temporadas.

Guerrero alcanzó 390 extrabases, uno más que Mattingly (389), un hito que lo coloca en una lista que lideran nombres como Eddie Murray, Jason Giambi, Lou Gehrig, Hank Greenberg, Frank Thomas, José Abreu, Mark Teixeira y Hal Trosky.

Superar a Mattingly no es poca cosa, ya que fue uno de los mejores bateadores de los años 80 y principios de los 90.

Mattingly fue un veterano de 14 años con los Yankees de Nueva York, bateó para .307 con 222 jonrones y 1,099 carreras impulsadas. Lideró la Liga Americana en hits dos veces y las Grandes Ligas en dobles tres veces. Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1985, fue seis veces All-Star y campeón de bateo. También ganó tres Bates de Plata y nueve Guantes de Oro.

Ahora ambos pueden reírse de esto si quieren, considerando que Mattingly es ahora el entrenador de banca de los Jays.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.

Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Publicaciones Relacionadas

OPRET: historia y funciones  
OPRET: historia y funciones  
11 agosto, 2025
Hazaña de Vladimir Guerrero Jr. que lo coloca sobre Don Mattingly
Hazaña de Vladimir Guerrero Jr. que lo coloca sobre Don Mattingly
11 agosto, 2025
LeBron James en RD: Así han sido sus vacaciones de lujo  
LeBron James en RD: Así han sido sus vacaciones de lujo  
11 agosto, 2025
Dominicanos en Grandes Ligas: así brillaron este fin de semana  
Dominicanos en Grandes Ligas: así brillaron este fin de semana  
11 agosto, 2025
El servidor público en República Dominicana
El servidor público en República Dominicana
11 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

 La situación actual de la economía estadounidense

 La situación actual de la economía estadounidense

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Abinader volverá a barajar el dominó

Abinader volverá a barajar el dominó

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo