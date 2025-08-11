Hazaña de Vladimir Guerrero Jr. que lo coloca sobre Don Mattingly

En la victoria de ayer, Vladimir Guerrero Jr. tuvo una gran jornada al bate, conectándose de 4-2 con un jonrón, dos carreras impulsadas y una anotada.

Este jonrón fue su 19.º de la temporada y también le ayudó a superar a un ex Jugador Más Valioso de la historia de la Liga Americana, Don Mattingly.

Guerrero Jr. superó a Don Mattingly en extrabases acumulados por un primera base de la Liga Americana en sus primeras siete temporadas.

Guerrero alcanzó 390 extrabases, uno más que Mattingly (389), un hito que lo coloca en una lista que lideran nombres como Eddie Murray, Jason Giambi, Lou Gehrig, Hank Greenberg, Frank Thomas, José Abreu, Mark Teixeira y Hal Trosky.

Superar a Mattingly no es poca cosa, ya que fue uno de los mejores bateadores de los años 80 y principios de los 90.

Mattingly fue un veterano de 14 años con los Yankees de Nueva York, bateó para .307 con 222 jonrones y 1,099 carreras impulsadas. Lideró la Liga Americana en hits dos veces y las Grandes Ligas en dobles tres veces. Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1985, fue seis veces All-Star y campeón de bateo. También ganó tres Bates de Plata y nueve Guantes de Oro.

Ahora ambos pueden reírse de esto si quieren, considerando que Mattingly es ahora el entrenador de banca de los Jays.