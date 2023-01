HBO confirma la segunda temporada de la serie «The Last of Us»

"The Last of Us"

HBO ha anunciado de forma oficial que la adaptación del videojuego de «The Last of Us» exclusivo de las consolas PlayStation tendrá una segunda temporada.

El drama apocalíptico protagonizado por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey ha sido un gran éxito.

Su episodio de estreno a principios de este mes fue el segundo debut de serie más visto de HBO en una década y desde entonces ha aumentado a 22 millones de espectadores en todas las plataformas.

Creador agradecido con los fans y HBO

«Me siento humilde, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestro recuento del viaje de Joel y Ellie», dijo el productor ejecutivo y creador de la franquicia, Neil Druckmann.

«La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble elenco y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas. ¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada!»

Todavía no hay una palabra oficial sobre el plan creativo para la segunda temporada, pero en la reciente historia de portada de The Hollywood Reporter, los showrunners Druckmann y Mazin insinuaron que el programa no perdería el tiempo antes de profundizar en la historia del videojuego «The Last of Us Part II».

La serie de The Last of Us se estrenó en España en HBO Max en la madrugada del 16 de enero y se convirtió de forma casi instantánea en todo un éxito en dicho país debutando con 4,7 millones de espectadores.