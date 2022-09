Helena Bonham Carter se une a Anthony Hopkins en “One Life”, nuevo drama sobre el Holocausto

A lo largo de su carrera Helena Bonham Carter ha participado en diversos proyectos de época como El discurso del rey, Las sufragistas, Los miserábles o Enola Holmes, algunos de ellos basados en hechos históricos, pero es hasta ahora que la actriz británica emprenderá un proyecto en el que retratará el Holocausto, la película One Life.

Según ha revelado Deadline, Bonham Carter se ha unido a este proyecto en el que también partricipa el ganador del Oscar Anthony Hopkins y el cuál será dirigido por James Hawes, quien ha trabajado en producciones televisivas Black Mirror, The Alienist y Undercover, en el que será su debut como director de cine.

Hawes, recientemente dirigió a Gary Oldman en los primeros seis episodios del drama de espías de Apple TV+ Slow Horses y es productor ejecutivo de la serie en la que participan Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Olivia Cooke, Jonathan Pryce y Saskia Reeves.

One Life cuenta la historia real de cómo Nicholas Winton, un corredor de bolsa de Londres, que ayudó a encabezar un plan aparentemente imposible que salvó a 669 niños mientras los nazis avanzaban sobre Checoslovaquia en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. El título está parafraseado del Talmud judío: “Quien salva una vida, salva al mundo entero”.

Bonham Carter interpretará a la madre de Winton, Babi Winton, de ascendencia judía alemana, pero que se estableció en el noroeste de Londres con su marido. Este proyecto lleva desarrollándose alrededor de dos años y en esta historia Helena será con Johnny Flynn, quien interpretará a Winton en su juventud.

El reparto también incluye a Jonathan Pryce, Romola Garai y Alex Sharp, quienes interpretarán a los agentes clave involucrados en la reubicación de los niños y Lena Olin, quien interpretará a la esposa de Winton, Grete Winton. Fue ella quien, en la década de 1980, encontró un álbum de recortes con detalles de los niños que su esposo había ayudado .

La historia del protagonista se volvió viral recientemente con un video en YouTube de un episodio de That’s Life de la BBC de 1988, en el que Esther Rantzen presentó un programa especial sobre Winton. Durante la transmisión, Rantzen preguntó: “¿Hay alguien en nuestra audiencia que le deba la vida a Nicholas Winton? Si es así, ¿podría ponerse de pie, por favor? Todos en la audiencia del estudio se pusieron de pie y el episodio ha sido visto en YouTube millones de veces.

One Life se basa en If It’s Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton, que fue escrita por su hija Barbara Winton. El guión ha sido coescrito por Lucinda Coxon (The Danish Girl) y Nick Drake (Romulus, My Father).

Joanna Laurie (The Limehouse Golem), Iain Canning y Emile Sherman, quienes estuvieron detrás de The King’s Speech, Widows, Lion están produciendo con Guy Heeley este nuevo proyecto.